😮 Calciomercato, notizia importante su Osimhen e il Real Madrid

Sul calciomercato del Napoli aleggia l’ombra dell’addio di Osimhen, su cui ci sarebbe l’interesse del Real Madrid. Quale sarà il suo futuro?

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? I tifosi del Napoli sognano ovviamente di continuare a godere delle prestazioni del fenomeno nigeriano anche nella prossima stagione e in quelle successive. Ma le sirene attorno a lui si fanno sempre più suadenti, e dall’estero potrebbero arrivare grosse cifre, in grado di far vacillare anche la ritrosia di De Laurentiis.

Il patron dei campani, nei giorni scorsi, ha detto alla ’Bild’ che il giocatore non è in vendita e che il Napoli non ha debiti. Una mossa che, però, può anche essere vista nell’ottica di forzare le pretendenti ad alzare le loro offerte. Il Manchester United, a gennaio, era disposto a stanziare 100 milioni di euro per l’attaccante partenopeo, ma da Castel Volturno avevano fatto sapere che la cifra era insufficiente.

Chiaramente le big europee non demordono, e proprio i Red Devils starebbero meditando di tornare alla carica in estate. Però è chiaro che il Napoli, al momento, non ha fretta di vendere la sua punta, il cui contratto va in scadenza solo nel 2025. Tra le squadre più interessate a Osimhen, però, c’è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti: una pretendente molto ambiziosa e influente.

Osimhen al Real Madrid? Dalla Spagna danno la notizia di calciomercato

Il nigeriano oggi al Napoli andrebbe ai Blancos con il compito di sostituire ovviamente Karim Benzema, il Pallone d’Oro francese stella del Real da ben 14 anni. Benzema infatti va in scadenza a fine giugno, e potrebbe lasciare Madrid, costringendo Florentino Perez a cercarsi un’altra punta centrale. Mbappé resta il sogno, ma per il momento abbastanza irrealizzabile, almeno a livello economico.

Pensando di poter spendere 120 milioni, Osimhen sarebbe paradossalmente più abbordabile. Ma oggi ‘Marca’ scrive che nei prossimi giorni si discuterà il rinnovo di Benzema per un’altra stagione, e se così fosse la corsa a Osimhen si complicherebbe. Il nigeriano dovrebbe accettare di fare panchina, e potrebbe quindi guardare altrove per il suo futuro. Al Manchester United o, appunto, di nuovo al Napoli.