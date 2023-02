🔴 Lazio, tegola pesante per Sarri: Napoli ed Inter ora sono sempre più lontane

Brutte notizie per la Lazio e Maurizio Sarri. Uno dei titolari biancocelesti è stato costretto ad uscire dal campo per infortunio, tifosi preoccupati.

La Lazio fa parte del gruppo di squadre alle spalle del Napoli di Spalletti. Certo, la distanza dagli azzurri ad oggi sembra davvero siderale. La squadra di Sarri ha avuto diversi problemi soprattutto nella fase iniziale della stagione, salvo poi trovare la quadra e riuscire a mettere in campo delle prestazioni importanti. Cosi si è arrivati ad una posizione di classifica comunque importante, anche se basta poco per complicare le cose. Si, perché dietro il Napoli c’è un gruppo di cinque squadre che dovrà giocarsi ben tre posti Champions. Ogni partita è importante, ogni punto pesa tantissimo.

Stasera si sta giocando lo scontro diretto con i biancocelesti che ospitano l’Atalanta, altra squadra che sta dimostrando di aver ben trovato la propria dimensione in campo. Nonostante le polemiche pre stagionali, con l’allarme suonato da Gasperini a più riprese, è stato lo stesso allenatore ad amalgamare al meglio la squadra. Certo, si potrebbe parlare dell’esplosione di un giocatore che si sta rivelando fondamentale come Lookman, ma la verità è che il collettivo resta l’elemento preponderante per il successo della Dea.

Lazio-Atalanta, che tegola per Sarri: costretto al cambio

Arrivati all’intervallo, la Lazio ha chiuso il risultato in svantaggio contro l’Atalanta. La squadra di Sarri è stata infilata nel primo tempo dalla rete di Zappacosta che ha infilato Provedel e portato in vantaggio i biancocelesti. Olimpico gelato con la squadra di casa nella ripresa dovrà cercare di rimettere a posto le cose. C’è, però, un problema emerso proprio nella prima parte della partita.

Maurizio Sarri, infatti, ha dovuto effettuare un cambio forzato: si è fatto male, infatti, Alessio Romagnoli che è stato costretto al cambio. Problemi per il difensore, nelle prossime ore andrà capita l’entità dell’infortunio per il giocatore della Lazio. Al suo posto Sarri ha lanciato in campo Patric. Non una buona notizia per l’allenatore della Lazio, anche in vista delle prossime partite ma soprattutto per rimettere in piedi la sfida contro l’Atalanta.