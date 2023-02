Napoli, Spalletti ci prova: mossa a sorpresa, arrivano due novità

Mossa di Spalletti per sorprendere la Cremonese. Due novità per il Napoli in vista della prossima sfida di campionato, Spalletti ha tutto chiaro.

Per il Napoli un’altra partita importante, che andrà ovviamente anche a catalizzare l’attenzione su quello che sarà il prosieguo dell’avventura azzurra in Serie A. Al momento, va detto, quel primo posto in classifica sembra saldamente nella mani della squadra di Luciano Spalletti, anche perché le dirette avversarie ad oggi non sembra siano in grado di sostenere un andamento potente come quello del partenopei. L’Inter resta il primo competitor degli azzurri, ma c’è anche il Milan dietro e senza dimenticare le posizione di Lazio, Atalanta e Roma. Proprio quest’ultima, ad esempio, stasera è andata incontro ad uno pareggio contro il Lecce. Risultato a sorpresa, che testimonia ancora di più quando sia difficile tenere testa a questo Napoli.

Ma in casa Napoli sono tutti ben consapevoli: bisogna guardare a sé, senza voltarsi indietro. Spalletti è concentrato sulla sfida contro la Cremonese, squadre che ha anche battuto gli azzurri in Coppa Italia. In questo caso, dunque, c’è anche un senso di rivalsa in seno alla squadra napoletana. L’insegnamento è chiaro: guai a sottovalutare l’avversario, anche se sulla carta è abbondantemente alla portata.

Napoli, doppia novità: la mossa di Spalletti

La partita contro la Cremonese mette in palio punti importanti. Proseguire la striscia positiva è chiaramente un obiettivo che in casa Napoli si vuole perseguire con determinazione, e nulla verrà lasciato al caso. Spalletti sta pensando alla formazione da presentare contro i grigiorossi, e stanno emergendo proprio in queste ore alcune novità. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbero due le mosse che l’allenatore avrebbe preparato.

Olivera dovrebbe partire da titolare, prendendo il posto di Mario Rui sulla corsia mancina. Per quanto riguarda il tridente offensivo, invece, a partire dall’inizio dovrebbero esserci ovviamente Osimhen e Kvaratskhelia, mentre sulla destra andrà a prendere posto Matteo Politano, che andrebbe a partire dall’inizio con Lozano in panchina. Due novità, insomma, rispetto alla precedente partita degli azzurri di campionato.