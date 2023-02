😉 Napoli, l’annuncio di Spalletti rassicura tutti: la notizia è una manna

Durante la conferenza stampa il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ne ha approfittato per chiarire una cosa che farà felici i tifosi.

Il Napoli sarà domani impegnato nel posticipo contro la Cremonese. Un match che, se da un lato si mostra come il più classico testa-coda, dall’altro non deve far dimenticare che gli azzurri sono stati eliminati dalla Coppa Italia proprio dalla Cremonese. Una sconfitta inaspettata che deve servire come lezione per evitare che gli uomini di Spalletti possano sottovalutare l’impegno.

Proprio Luciano Spalletti è il primo ad esserne consapevole e in conferenza stampa non perde occasione per sottolinearlo: “Conosciamo la forza dei nostri avversari, la conoscono anche Inter, Juventus, Milan. Abbiamo già vinto contro di loro, ma il secondo gol è arrivato soltanto alla fine, nei minuti finali. La Cremonese è una squadra che non molla mai e sa come difendersi e ripartire. Questa partita è molto importante per noi, poiché potrà aumentare l’autostima e la fiducia.”

Il tecnico torna poi sulla Coppa Italia e sull’eliminazione proprio per mano della Cremonese: “Ci siamo rimasti molto male. Serviva anche per dare spazio a chi magari gioca meno. Abbiamo una rosa che poteva reggere le tre competizioni. Purtroppo non è andata così. Domani dobbiamo scendere in campo anche per riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia.”

Spalletti sul suo futuro: “Rinnovo con il Napoli? Il mio contratto è un minuscolo dettaglio”

Il discorso si sposta poi sulla Champions League: “Non sto pensando troppo lontano. Sono completamente concentrato sulla Cremonese. Ed anche la squadra lo è. Non abbiamo certo dimenticato come la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia, abbiamo preso nota delle loro qualità e non ci faremo trovare impreparati.”

Infine la parte sullo Scudetto e sull’eventuale rinnovo in caso di tricolore: “Il mio contratto in questo momento è una cosa minuscola rispetto all’occasione che abbiamo di fronte. Se poi vogliamo a tutti i costi crearci problemi allora parliamo del contratto: il mio, quello dei giocatori e così via. Ma sarebbe solo un modo per creare dei problemi in un momento che per la città e per la squadra può essere storico.”