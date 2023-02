“Lui proprio come il Napoli”: Sanremo 2023, la sentenza in diretta spiazza tutti

Il Napoli è primo in classifica e sta conducendo una stagione eccezionale: arriva il paragone con il Festival di Sanremo.

Il Napoli sta conducendo una stagione eccezionale. È infatti al primo posto in classifica di Serie A, a più tredici sull’Inter al secondo posto, e si è classificata senza problemi agli ottavi di finale di Champions League. Nella giornata della finale del Festival di Sanremo è arrivato un paragone molto particolare.

Il Napoli, quindi, con il suo percorso in questa stagione sta stupendo proprio tutti. Luciano Spalletti è riuscito a dar vita a un gruppo compatto e che funziona con una perfezione armonica. Da qui sono arrivati i risultati che stanno riportando un entusiasmo eccezionale tra i tifosi.

Da parte di Marino Bartoletti, allora, è arrivato un paragone proprio con un cantante del Festival di Sanremo, nella giornata in cui sta andando in onda la finalissima. A condurre la classifica all’Ariston è un cantante che ha dimostrato tante e tante volte nella sua carriera di essere eccezionale. Ecco cosa è stato dichiarato.

Napoli senti che paragone! Bartoletti elogia così la squadra di Spalletti

Marino Bartoletti, parlando del Festival di Sanremo, quindi ha paragonato la squadra partenopea a colui che è stato praticamente dalla prima sera in cima alla classifica. Questa la spiegazione del paragone: “Marco Mengoni, come il Napoli, è in testa alla classifica per distacco. E se non vince ci resti male perché ormai la sensazione è quella e non vedo alternative credibili. È vero che Mengoni può essere associato al Napoli di mister Spalletti”

“Tuttavia – ha aggiunto Bartoletti – c’è una differenza perché i punti che hanno fatto i partenopei nessuno glieli può togliere. Mentre per i cantanti in gara può cambiare tutto in finale e tutto può essere sovvertito”. Mengoni quindi è stato avvisato ma gli elogi al Napoli non sono stati certamente mancati da parte di Bartoletti.