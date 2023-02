😍 Napoli, che sorpresa al Maradona: il gesto d’affetto sorprende tutti

Il Napoli ospiterà al Maradona la Cremonese e con l’occasione i tifosi vogliono mostrare alla squadra tutto il proprio calore: che sorpresa al Maradona.

Il Napoli, domani sera alle ore 20:45, ospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini. Gli uomini di Luciano Spalletti vorranno riscattarsi dopo l’eliminazione arrivata in Coppa Italia proprio per mano di questa squadra. Ma vorranno anche guadagnare altri tre punti fondamentali in ottica classifica di Serie A. Con l’occasione è arrivato anche un messaggio da parte della Curva B.

I tifosi, man mano che trascorrono le giornate di Serie A, stanno facendo sentire al Napoli sempre più vicinanza e calore alla loro squadra. I risultati stanno, infatti, generando sempre più entusiasmo in città e il Diego Armando Maradona di volta in volta sempre più pieno ne è la dimostrazione.

A questo proposito allora, proprio in occasione di Napoli-Cremonese, è stata la Curva B a dare un messaggio con una richiesta specifica. Ecco di cosa si tratta.

Napoli, l’incitamento da parte della Curva B: l’intenzione è quella di far sentire il proprio calore al Maradona

Così recita il volantino fatto circolare dalla Curva B in vista di Napoli-Cremose: “Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia. Ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa”. Con l’esortazione: “Domenica sera porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera grande o piccola che sia. Per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi”.

E poi, si legge ancora in conclusione sul volantino, la Curva incoraggia così chi ne fa parte e tutti i tifosi: “Torniamo a casa senza voce e facciamo sentire i nostri cori colmi di gioia ed amore al resto dello stadio trascinando tutti per il nostro grande sogno. Fedayn 1979 – Secco Vive 1991 – Sud 1996″.