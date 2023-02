🤩 Napoli, la sentenza su Osimhen è da brividi: tifosi al settimo cielo

I tifosi del Napoli sono felicissimi. Dall’Inghilterra arriva la sentenza su Victor Osimhen che lascia spazio a pochissimi dubbi.

Il Napoli è atteso domani dal match contro la Cremonese. Spalletti predica concentrazione, considerando anche cosa è accaduto in Coppa Italia, con i grigiorossi che sono stati in grado di beffare ed eliminare gli azzurri. Tra le fila partenopee, come al solito, c’è grande attesa per Victor Osimhen, sempre più leader e capocannoniere di questa squadra.

Le prestazioni del calciatore hanno naturalmente attirato l’interesse di diversi club. In molti causa della richiesta elevata di De Laurentiis anche solo per iniziare a trattare, vedono la Premier League come unico sbocco d’uscita in caso il nigeriano dovesse lasciare Napoli. D’altronde già questa estate c’erano stati abboccamenti con il Manchester United in quella che sarebbe potuta essere una clamorosa situazione di mercato che avrebbe coinvolto anche Cristiano Ronaldo.

Fortunatamente, col senno di poi, per i tifosi azzurri la trattativa non si è concretizzata. E mentre Cristiano Ronaldo, in rotta con lo United ha deciso di chiudere la carriera in Arabia Saudita, Victor Osimhen sta facendo le gioie e le fortune degli azzurri. Trascinatore di una squadra prima in classifica e capocannoniere. In Inghilterra però continuano a seguirlo e continuano ad arrivare attestati di stima che di certo fanno piacere al calciatore e inorgogliscono i tifosi azzurri. Addirittura c’è chi, come il Daily Mail, arriva a parlare di un Osimhen più completo di Haaland.

Napoli, il parere del Daily Mail: “Meno prolifico, ma più completo di Haaland

Ecco cosa scrive il Daily Mail: “Victor Osimhen sta guidando il Napoli verso un possibile terzo scudetto, il primo dalla vittoria del 1990 con Diego Armando Maradona. Al momento, il Napoli ha un vantaggio di 13 punti in classifica in vista del loro prossimo incontro con la Cremonese.”

Il giornale inglese poi si spinge sul paragone con l’attaccante del Manchester City Haaland: “Osimhen non sarà prolifico come Erling Haaland, ma è un attaccante più completo. Con la sua maschera protettiva, sembra un supereroe che spaventa i suoi avversari con la sua velocità e forza. A differenza di Haaland, Osimhen combina perfettamente il gioco e ha sviluppato un’eccellente intesa con Kvaratskhelia, un altro dei migliori giocatori del Napoli e in generale europei questa stagione.”