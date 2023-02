Napoli, la storia si ripete: è ufficiale per la terza volta

Accade per la terza volta nella storia della Serie A. E tutte e tre volte il Napoli in qualche modo è stato coinvolto.

Il calcio è fatto anche di record, di statistiche e di curiosità. Naturalmente anche la Serie A e più in generale il calcio italiano non esulano da questo discorso. Accanto alle statistiche più mainstream come gol fatti, gol subito, quale squadra ha tirato di più nello specchio della porta, oppure, a livello storico, quale squadra, in tutti i campionati di calcio giocati in Italia, ha fatto questo o ha fatto quello.

Certe volte i record sono particolarmente curiosi, come nel caso di oggi. Il giornalista Giuseppe Pastore svela che con la seconda rete contro l’Empoli, l’attaccante dello Spezia Daniele Verde è diventato il terzo calciatore con il cognome ‘colorato’ ad aver segnato una doppietta in Serie A. Gli altri due sono stati Camillo Ciano e Humberto Rosa. Ma l’altra particolarità che unisce i tre calciatori è che, in vari momento della loro carriera, hanno vestito la maglia azzurra o sono originari di Napoli.

Se ve lo state chiedendo del perché non ci sia nessun Rossi o Verdi, con la mente che irrimediabilmente all’altro ex Napoli, ora all’Hellas Verona Simone Verdi o all’ex Parma e Fiorentina Giuseppe Rossi, è perché, a detta del collega Pastore, sono stati presi solo i cognomi al singolare che quindi indicano nello specifico proprio il colore. Statistica curiosa che però vede, come detto il Napoli, presente in tutti e tre i casi.

Napoli, quanti marcatori dal cognome ‘colorato’

Daniele Verde non ha mai vestito la maglia azzurra, ma è originario di Napoli. Giovanissimo, a 14 anni, ha lasciato la Campania alla volta di Roma. Successivamente ha fatto un po’ il girovago, prima di trovare a La Spezia la sua dimensione. Camillo Ciano, originario di Marcianise ed oggi attaccante del Benevento, ha invece vestito la maglia del Napoli a livello giovanile prima di intraprendere una discreta carriera tra Crotone, Cesena e Frosinone. Proprio qui ha segnato la sua doppietta nello 0-4 contro il Bologna nel 2019.

Dobbiamo tornare molto indietro per trovare il terzo di questa lista. L’argentino naturalizzato italiano Humberto Rosa. A Napoli è stato una meteora a fine carriera, ma nei suoi quasi 20 anni ad alti livelli ha fatto le fortune di Sampdoria e Padova, prima della parte finale di carriera tra Juventus e appunto Napoli.