❌ Napoli, questa non ci voleva: assenza ufficiale, tifosi spiazzati

Il Napoli si è allenato in vista della sfida di domani contro la Cremonese. Alla seduta, però, non ha preso parte un calciatore.

Manca sempre alla sfida che vedrà di fronte la capolista ed il fanalino di coda della Serie A. Scenderanno in campo infatti domani alle ore 20.45 il Napoli e la Cremonese, separate da ben 48 punti. Una gara fondamentale per entrambi i club, alla ricerca di una vittoria che gli consentirebbe di fare un passo in avanti verso l’obbiettivo prefissato: lo scudetto da una parte, la salvezza dall’altra.

Gli azzurri, da quando è scattata la stagione, hanno assunto le sembianze di un rullo compressore centrando un gran numero di risultati importanti e prestigioso. Sono 18 i successi conseguiti, a fronte di due pareggi e una sola sconfitta (quella del 4 gennaio patita per mano dell’Inter). Un filotto eccezionale, che ha consentito alla squadra guidata da Luciano Spalletti di portarsi in vetta a distanza siderale rispetto alle inseguitrici.

I grigiorossi, dal canto loro, sono ultimi a -10 dallo Spezia quartultimo. L’esonero di Massimiliano Alvini ed il conseguente arrivo di Davide Ballardini ha trasmesso sì nuova energia alla squadra ma non è comunque bastato per portare la Cremonese fuori dalle zone calde della classifica. Per entrambi gli allenatori la sfida in questione rappresenta quindi un crocevia importante, da non fallire ma le problematiche, in ogni caso non mancano. Oggi, ad esempio, Tanguy Ndombele non si è allenato.

Napoli, Ndombele non si è allenato

A confermare l’assenza del francese alla seduta odierna è stato lo stesso club attraverso un apposito report. Il motivo è da ricercare in un “permesso familiare” concesso al francese, arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Tottenham ma non ancora integratosi del tutto negli schemi tattici del mister originario di Certaldo. Per lui appena un gol ed un assist in 25 presenze complessive: non proprio il bilancio auspicato dal club e dalla piazza.

Ballardini, invece, dovrà fare a meno dei due principali attaccanti: David Okereke e Cyril Dessers, fermati da alcuni problemi fisici. La Cremonese in ogni, come spiegato dal tecnico oggi in conferenza, manderà comunque in campo due attaccanti scegliendo tra Daniel Ciofani, Felix Afena-Gyan e Franck Tsadjout. I tifosi azzurri, nel frattempo, sono pronti a fare festa allo stadio “Maradona”.