Napoli-Cremonese, la tegola ora è ufficiale: doccia fredda per i tifosi

Il Napoli di Spalletti ospiterà domani sera la Cremonese ultima in classifica. Il match è molto atteso ed al Maradona c’è il sold out.

Napoli e Cremonese si affronteranno domani sera nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il club azzurro ospiterà l’ultima in classifica, ancora a quota 0 nella casella delle vittorie. Il club partenopeo comanda senza problemi il campionato ed ha acquisito un vantaggio molto importante su tutte le principali rivali. Gli azzurri infatti hanno ben tredici punti sull’Inter di Simone Inzaghi ed il vantaggio sulle altre inseguitrici è a dir poco clamoroso.

D’altro canto Spalletti tiene molto a questa sfida e non vuole assolutamente sottovalutare i lombardi, una delle poche squadre che ha regalato dispiaceri alla capolista. Solo qualche settimana fa il club partenopeo è stato clamorosamente eliminato dalla Coppa Italia, sconfitto ai calci di rigore contro la Cremonese. Un match incredibile al Maradona e che né Spalletti né i tifosi hanno dimenticato. Questo match, insieme al ko di San Siro contro l’Inter, rappresenta uno dei pochi passi falsi del club nel 2023.

Le due squadre si affrontarono con diversi rincalzi, entrambe forse sottovalutando la portata del match. Il Napoli ha sicuramente deluso le aspettative e non è andato oltre il 2 a 2. Il club lombardo ebbe la meglio ai calci di rigore ed ora la Cremonese, dopo aver eliminato clamorosamente anche la Roma, è in semifinale di Coppa Italia.

Napoli-Cremonese, è emergenza totale

La Cremonese arriva domani al Maradona con una formazione totalmente decimata. Il club lombardo è consapevole che stavolta il Napoli non sottovaluterà il match, ma Ballardini ha ben altri problemi. Diversi assenti e nello specifico problemi nel reparto offensivo con il tecnico costretto ‘alla conta dei calciatori’.

Negli ultimi minuti la Cremonese ha pubblicato ufficialmente l’elenco dei convocati per la sfida del Maradona e ci sono tante assenze. Non convocati i due attaccanti titolari Dessers ed Okereke, ma non solo. Mancheranno anche Lochosvili, Quagliata e Buonaiuto. Assente dell’ultim’ora anche l’esperto difensore Bianchetti, out per un’edema muscolare. Il tecnico ha convocato anche il giovanissimo Acella.