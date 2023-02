Nella super stagione del Napoli c’è un dato che non si ripresenta dal 2016

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Cremonese. Con una vittoria gli azzurri scriverebbero un’altra pagina della propria storia.

Il Napoli si gode il primato in classifica ma non intende affatto cullarsi sugli allora. Domani andrà in scena la sfida casalinga contro la Cremonese, con gli azzurri determinati a vincere in modo tale da consolidare il primato in vetta e fare un altro passo concreto verso il terzo scudetto della propria storia. La gara, inoltre, costituirà l’occasione per vendicarsi dopo l’eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia patita proprio per mano dei grigiorossi il 17 gennaio scorso.

La squadra allenata da Davide Ballardini, al momento, occupa l’ultimo posto in classica a quota 8 punti frutto di 8 pareggi a fronte di 13 sconfitte e nessun successo. Nell’ultimo turno gli ospiti sono stati battuti 2-0 dal Lecce: un ulteriore scivolone che ha reso complesso il compito di ottenere la salvezza ed evitare così la retrocessione in Serie B. Lo Spezia quartultimo, infatti, è a +10 e per cercare di risalire servirà invertire il prima possibile il trend negativo.

Ottenere un risultato positivo allo stadio “Maradona”, in ogni caso, si preannuncia piuttosto complicato. Non soltanto per le assenze di elementi chiave, come ad esempio David Okereke e Luka Lochoshvili (entrambi infortunati), ma e soprattutto per l’ottimo periodo di forma vissuto dai partenopei intenzionati a chiudere la pratica tricolore il più velocemente possibile. Dal 21 febbraio ricomincerà la Champions League e Luciano Spalletti approfitterà della gara proprio per fare le prove generale in vista dello scontro con l’Eintracht Francoforte.

Napoli, contro la Cremonese può arrivare una vittoria storica

In attacco viaggiano quindi verso la conferma dal primo minuto sia Victor Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia. L’altro posto a disposizione se lo contenderanno due giocatori. Da una parte Hirving Lozano, impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contrato. Dall’altra Matteo Politano, autore fin qui di 4 reti e 3 assist in 25 apparizioni complessive. Il Napoli cercherà di vincere anche per scrivere un’altra pagina importante della propria storia.

Battendo domani gli ospiti gli azzurri arriverebbero a nove successi casalinghi di fila. Una striscia che, stando a quanto riportato da Opta, manca in casa Napoli dal settembre 2016 (con Sarri e a cavallo di due stagioni). Spalletti, insieme ai tifosi, può sorridere e guardare con ottimismo al futuro. Mai come quest’anno sia lo scudetto che la Champions appaiono veramente alla portata del club.