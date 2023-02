😮 Napoli, è tutto in discesa: super vantaggio dopo la Cremonese

Il Napoli di De Laurentiis può sorridere per quanto si comincia a prevedere dopo lo scoglio rappresentato dalla Cremonese di Ballardini

I tifosi del Napoli preparano l’invasione. La formazione di Luciano Spalletti domani sarà impegnata in casa contro la Cremonese e dunque il Maradona si tingerà d’azzurro come per ogni partita casalinga di Di Lorenzo e compagni. Il gruppo partenopeo però sarà sospinto pure in occasione del prossimo match di Serie A.

Nell’anticipo di venerdì 17 febbraio contro il Sassuolo (fischio d’inizio alle 20.45) sono tantissimi i tifosi del Napoli che hanno già acquistato il biglietto nonostante il divieto di trasferta imposto dall’Osservatorio dopo i brutti episodi che si sono verificati sull’autostrada A1 a gennaio, con gli scontri con i sostenitori della Roma.

Napoli, al Mapei Stadium ci sarà una valanga azzurra: previsti cinquemila sostenitori della squadra di Luciano Spalletti

Il divieto di trasferta per i tifosi residenti in Campania dopo quanto avvenuto in autostrada e la successiva decisione dell’Osservatorio, non impedirà a tantissimi tifosi del Napoli di partecipare alla prossima trasferta a Reggio Emilia. Al Mapei Stadium, infatti, come scrive il ‘Corriere dello Sport’ si prevedono 5mila sostenitori della formazione di Luciano Spalletti.

In queste ore, sono tantissimi i supporter azzurri non residenti in Campania che in queste ore stanno prendendo d’assalto i biglietti. Complice la chiusura del settore destinato agli ospiti, i tifosi stanno comprando i ticket relativi alle altre aree dello stadio.

A Reggio Emilia, dunque, si assisterà ad una “valanga azzurra”. La sfida, successiva al match di domani al Maradona contro la Cremonese, precederà di qualche ora la gara valida per gli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, prevista per martedì 21 febbraio. In Germania, Di Lorenzo e compagni si giocheranno già una prima parte di qualificazione ai quarti di finale della manifestazione. Un’altra partita che causa trepidante attesa tra i tifosi del Napoli. Una gara per volta, comunque, perché la stagione della compagine di Spalletti vale la pena di viverla con grande calma.