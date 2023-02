🔴 Occhio Napoli, ora sono guai: l’ufficialità è una doccia gelata

Si terrà domani la sfida che vedrà in campo il Napoli e la Cremonese. Un allenatore deve gestire una vera e propria emergenza: doppio forfait annunciato.

La 22esima giornata della Serie A si è aperta ieri, con la vittoria del Milan ai danni del Torino firmata da Oliver Giroud. Oggi alle ore 15 scatterà la sfida tra l’Empoli e lo Spezia a cui farà seguito, alle 18, quella che vedrà protagoniste il Lecce e la Roma. Alle 20.45, poi, il programma propone Lazio-Atalanta mentre domani andranno in scena altre 4 gare tra cui quella del Napoli impegnato con la Cremonese.

Un match alla portata della capolista, intenzionata a vincere in modo tale da consolidare la vetta e fare un altro passo concreto verso lo scudetto. Luciano Spalletti, nell’occasione, manderà in campo la migliore formazione possibile e nel tempo ancora a disposizione proverà a sciogliere gli ultimi due dubbi riguardanti la formazione titolare. Gli ospiti, ultimi in classifica a quota 8 punti ed ancora alla ricerca del primo successo stagionale, devono invece gestire una vera e propria emergenza.

La lista dei calciatori convocati, infatti, non conterrà i nomi dei due principali attaccanti: David Okereke e Cyril Dessers. Entrambi sono alle prese con diversi acciacchi fisici che non gli consentono di essere al massimo della forma. Da qui la decisione, presa dall’allenatore di comune accordo con il proprio staff tecnico, di lasciarli a casa così da concedergli altro tempo per guarire e tornare al 100%.

Napoli, la Cremonese è in emergenza

Ad annunciare la doppia defezione è stato lo stesso Ballardini, nel corso della conferenza stampa odierna. “Domani troveremo una squadra certamente concentrata come lo è dall’inizio del campionato. Sarà un grande esame per noi. In attacco avrò Ciofani, Afena-Gyan e Tsadjout, non ho grandi dubbi su chi schierare”. Una tegola inattesa, alla luce del rendimento offerto dai due calciatori.

Okereke, ad esempio, ha siglato 7 reti e 2 assist in 24 apparizioni complessive. Lo stesso identico bottino totalizzato dall’ex Feyenoord, sceso in campo però 22 volte. Nonostante la loro assenza, Ballardini proporrà un attacco composto da due giocatori. “Non penso di giocare a una punta, l’idea è sempre quella di averne due. Dobbiamo cercare di stare bene con la testa e fisicamente”. Il Napoli, dal canto suo, scenderà in campo con l’obiettivo di centrare un’altra vittoria e allungare la striscia di successi ottenuti tra le mura amiche.