De Laurentiis, gioia incontenibile: la notizia per il Napoli è una manna

Il Napoli è un esempio virtuoso in Italia: Aurelio De Laurentiis ha un altro motivo per essere orgoglioso della sua creatura

Non solo la classifica sorride al Napoli. Per il club di Aurelio De Laurentiis è un periodo particolarmente felice. Sono diversi gli aspetti che consentono ai partenopei di vivere in totale armonia questo momento particolarmente florido pure sul terreno di gioco, con la squadra di Luciano Spalletti che ha impresso una forte impronta alla sua stagione.

Il ‘Corriere dello Sport’ ha però sottolineato un altro aspetto che permette al Napoli di vivere in totale serenità. Non può dirsi lo stesso per alcune importanti forze del massimo campionato, profondamente indebitate e per questa ragione in apprensione. L’approfondimento del quotidiano romano è giunto dopo l’annuale rapporto pubblicato dall’Uefa.

Serie A, Napoli esempio virtuoso, Inter un disastro: azzurri senza debiti, la strada intrapresa da De Laurentiis è quella giusta

La Serie A ha una forte esposizione bancaria. Non è il campionato più indebitato perché davanti a sé ha la Liga (2.5 miliardi con un incremento del 54% rispetto all’anno precedente) e la Premier League (1.9 miliardi ma con ricavi tripli rispetto ai campionati spagnolo e italiano).

Il torneo di casa nostra ha un’esposizione di 1.068 miliardi di euro. Tre club in maniera particolare hanno un forte peso su questo aspetto. Infatti, l’Inter ha debiti con le banche per 390 milioni. Segue la Roma con 271 milioni, poi c’è la Juventus con 223. Questi ultimi hanno ridotto l’indebitamento, ricorda ancora il ‘Corriere dello Sport’, con l’aumento di capitale di 400 milioni effettuato a dicembre 2021. Solo queste tre squadre raggiungono quasi il miliardo di euro. Il Milan invece ha un indebitamento minore: 71 milioni.

E il Napoli? La società di Aurelio De Laurentiis è un esempio virtuoso perché è a zero. La strategia imposta dal presidente partenopeo al suo club risulta pertanto vincente non solo sul terreno di gioco. Una capacità di autogestione molto importante in anni segnati anche dagli effetti causati dal Covid. In Europa, le squadre più indebitate sono: Tottenham (1.007 milioni), Real Madrid (967 milioni), Manchester United (751 milioni) e Atletico Madrid (536 milioni).