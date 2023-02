Napoli, non c’era solo la Juve su Kvara: anche un’altra big di Serie A lo seguiva

Il Napoli si gode Kvicha Kvaratskhelia. Ma non c’era solo la Juventus come altra squadra italiana a seguire il georgiano prima degli azzurri: la rivelazione in queste ore.

Che Kvicha Kvaratskhelia sia il grande protagonista di quest’anno del Napoli, è un dato di fatto conclamato e confermato dai numeri. Un talento giovanissimo che ha avuto un impatto importante sul campionato, al punto da diventare un trascinatore della compagine partenopea. Insieme ad Osimhen il georgiano ha dimostrato di poter essere un punto focale della trama tattica del Napoli, al punto da diventare anche oggetto di attenzione di diversi club in giro per l’Europa. Si è già parlato di possibili offerte in estate per il numero 77 azzurro, anche se al momento il club partenopeo pare non aver alcuna intenzione di liberare i suoi giocatori più forti.

Il tutto, ovviamente, può bloccarsi con la classica offerta irrinunciabile. Considerando l’età ed anche i numeri mostrati da Kvara in questi mesi al Napoli, non è da scartare l’idea che possa presentarsi alle porte di Aurelio De Laurentiis un club con una cifra importante per le mani. Il tutto, però, sarà da decidere soltanto ala fine di questa stagione. Luciano Spalletti ed i suoi ragazzi sono ben concentrati sul campionato, la Champions League e gli obiettivi da qui alla fine della stagione in corso.

Kvara, il retroscena: c’era un’altra big di Serie A su di lui

Come noto, il Napoli non è stata l’unica squadra italiana ad interessarsi concretamente a Kvaratskhelia. Anche la Juventus, infatti, aveva messo nel mirino il giocatore georgiano, al punto da ospitarlo al centro sportivo. Sembrava si potesse chiudere, ma alla fine Kvara con la maglia della Juventus non ha mai giocato. A distanza di poco tempo ci ha pensato il Napoli a portarlo in Italia.

Ma c’era un’altra big italiana col mirino puntato su Kvara. A rivelarlo è il giornalista Bruno Longhi, che ha riportato questo interessante retroscena attraverso i microfoni di ‘Radio Sportiva’. “È stato seguito anche dall’Inter, ma non giudicato adatto al 3-5-2″, ha svelato Longhi. “Sono scelte che vengono fatte anche in base alle esigenze di organico in quel momento”, ha poi chiosato il giornalista.