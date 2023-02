“Non ho dimenticato…”: Napoli, l’annuncio di Spalletti è netto

Il tecnico del Napoli Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato al Maradona contro la Cremonese.

Non sarà un match come gli altri per Luciano Spalletti e lo ha tenuto a ribadire in questi minuti. Il Napoli affronterà la Cremonese in questa stagione, uno dei pochi club che ha fatto male alla capolista della Serie A. In questo 2023 il club partenopeo ha vinto quasi tutti i match, eccetto la sfida di San Siro contro l’Inter e il match di Coppa Italia contro la Cremonese, che ha visto i lombardi prevalere ai calci di rigore.

Il tecnico ha tenuto a ribadire in conferenza stampa che tiene molto a questo match ed ha rilasciato interessanti dichiarazioni in vista del match. Ecco le sue parole: “Champions League? No, ho troppi motivi per pensare al match di domani. E’ una sfida importante e noi non abbiamo dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia. Abbiamo visto che sono una squadra di qualità”.

Spalletti ha proseguito: “Conosciamo la loro forza, anche squadre come Inter, Milan e Juve hanno sofferto. Alla Cremonese non sfugge mai la partita, è impossibile dargli il colpo del ko. E’ una partita fondamentale per noi, loro sanno difendersi e ripartire con una punta come Ciofani che cattura ogni pallone”.

Napoli-Cremonese, Spalletti spiega le motivazioni del club

Il tecnico toscano ha poi chiarito perché il match non è semplice e perchè tiene particolarmente a questa sfida. Spalletti ha proseguito: “Ci siamo rimasti male, il match di Coppa serviva per far vedere a tutti quanto erano forti Gaetano, Zerbin e Zedadka o il debutto di Bereszynski. Volevamo dare un pò di spazio a tutti e ci dispiace”. Il tecnico ha poi parlato dello scudetto e del distacco sulle inseguitrici:

“Anche io non mi sarei aspettato questo distacco sulle inseguitrici. Abbiamo espresso un grande gioco sia in campionato che in Coppa e non ho alcun rimorso. Scudetto come riscatto sociale? Volete crearci problemi? Se ci proiettiamo oltre la Cremonese ci state creando problemi. Leggo di gente che dice che mancano solo 13 vittorie allo scudetto, ma sono poche?”. Ha concluso cosi il tecnico.