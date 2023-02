Napoli, tutti pazzi per Osimhen: la notizia spiazza Haaland

L’attaccante del Napoli si candida per diventare uno degli attaccanti di riferimento mondiale per i prossimi anni, in Inghilterra lo esaltano

Nella sfida di oggi contro la Cremonese, Victor Osimhen ha l’opportunità di segnare per la sesta partita consecutiva. Il nigeriano ha raggiunto un periodo di forma straordinario. Il calciatore si sente libero e vola. Con lui anche la squadra di Luciano Spalletti. Il suo 2023 è cominciato come era chiuso il 2022, al ritmo del gol.

Anzi, è cominciato pure più forte perché dopo essere rimasto all’asciutto nella sfida contro l’Inter, in campionato, il nigeriano ha segnato un gol alla Sampdoria, due alla Juventus, uno a Salernitana e Roma e nuovamente due allo Spezia. Già sette reti in un anno solare che si preannuncia da favola se queste sono le premesse. Le sue qualità sono esaltate e riconosciute da tutti. Ed in Inghilterra ha già offuscato Erling Haaland.

Napoli, tutti pazzi per Victor Osimhen: è l’attaccante più prolifico del 2023, offuscata la stella di Erling Haaland

A 24 anni, Victor Osimhen sta vivendo il suo periodo migliore della carriera fino a questo momento. L’attaccante nigeriano del Napoli appare incontenibile, come dimostra il momento di forma recente. Il calciatore ex Lilla trova la rete con grande continuità ed, come ricorda ‘La Gazzetta dello Sport’, è l’attaccante più prolifico tra i massimi campionati europei in questo avvio di 2023.

Le reti firmate fino a questo momento sono risultate importantissime. Il calciatore può ancora migliorare il suo score nella sfida di oggi contro la Cremonese. Nel frattempo, però, sta facendo parlare tantissimo di sé, anche fuori dai confini italiani. Non a caso, come scrive ancora ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante di Spalletti è stato esaltato pure dal ‘Daily Mail’, che lo ha considerato l’attaccante più forte del mondo in questo momento.

Superiore dunque anche ad Erling Haaland. Il norvegese classe 2000 ha rallentato un po’ la sua corsa in quest’ultimo periodo, tuttavia, ha segnato 25 reti in 20 partite di Premier League. Malgrado ciò in Inghilterra sono tutti pazzi per Victor Osimhen. Su questo aspetto pesa tanto il grande lavoro che il nigeriano fa per la squadra.