Napoli, c’è una doppia ufficialità importantissima: tifosi in festa

Doppia gioia per il Napoli, c’è stato l’annuncio ufficiale prima dell’inizio del match contro la Cremonese: ecco di cosa si tratta.

Il Napoli sta ospitando in casa, al Diego Armando Maradona, la Cremonese e a sbloccare la gara ci ha pensato ancora una volta Kvicha Kvaratskhelia al ventiduesimo minuto nel giorno del suo compleanno. Il georgiano, rientrando sul destro, ha incrociato il tiro e nulla ha potuto Carnesecchi per evitare il gol. Oltre alla gioia della rete, per il club azzurro è arrivata anche un’altra bella notizia ufficiale. Anzi due.

In ogni caso, subito prima della partita, è arrivato anche un doppio premio per due colonne portanti di questa squadra. Il primo è stato consegnato a Luciano Spalletti, il secondo a Victor Osimhen. L’ufficialità ha fatto sorridere la società così come tutti i tifosi che stanno mostrando il proprio amore dagli spalti e da casa.

Napoli, la doppia ufficialità fa gioire i tifosi: premiati Spalletti e Osimhen

Il Napoli, quindi, è andato a riposo all’intervallo conducendo il match contro la Cremonese per 1-0. Lo Stadio Diego Armando Maradona è gremito di tifosi e la Curva B sta dimostrando, come già preannunciato, tutto il suo sostegno alla squadra. La doppia ufficialità, che ha fatto sorridere il mondo partenopeo, è poi arrivata proprio a pochi minuti dall’inizio del match.

La Lega Serie A, infatti, ha deciso di premiare per quanto svolto nel mese di gennaio sia Luciano Spalletti sia Victor Osimhen. L’allenatore, premiato come ‘Coach of the mounth’ per il lavoro svolto con il suo gruppo, a suon di ottimi risultati. Mentre l’attaccante nigeriano è stato scelto come miglior giocatore del mese: MVP per lui, che a suon di gol ha trascinato la squadra verso importanti vittorie.