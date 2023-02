Napoli, Spalletti è sicuro: sorpresa contro la Cremonese

Luciano Spalletti è pronto a una sorpresa di formazione per la partita di questa sera tra Napoli e Cremonese: cosa succederà

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro la Cremonese e Luciano Spalletti ha intenzione di schierare la miglior formazione possibile. In Coppa Italia preferì dare spazio a chi aveva giocato di meno, arrivò l’eliminazione ai calci di rigore dopo il 2-2 dei 120′. Una sconfitta clamorosa, che ha fatto ‘girare le scatole’ ai partenopei visto che comunque la differenza tecnica tra le due squadre è notevole, al di là del posizionamento in classifica. Però nel calcio conta anche altro e la Cremonese è stata brava successivamente anche a battere la Roma per giocarsi la semifinale.

La partita di campionato, tuttavia, sarà presa in modo molto diverso dal Napoli. Non ci saranno dieci cambi di formazione, ma in campo ci andrà verosimilmente chi ha trionfato anche al Picco contro lo Spezia. L’unico dubbio, il solito, è quello dell’esterno destro offensivo del tridente: fin qui la stagione di Hirving Lozano e Matteo Politano è stata molto simile, e Spalletti ha preso una decisione su chi mandare in campo con la Cremonese.

Napoli-Cremonese, Spalletti manda in campo Lozano

Secondo quanto riferito da Repubblica, Lozano completerà il tridente offensivo con Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Per l’attaccante messicano sarà la quarta partita di fila da titolare dopo Salernitana, Roma e Spezia. Dopo le prime due ottime partite, contro i liguri non ha fatto benissimo ben limitato dalla difesa ligure, mentre Politano ha portato tantissimo scompiglio e infatti il cambio di Spalletti all’intervallo ha fatto la differenza. Si tratta comunque di momenti durante una stagione e Spalletti cerca di sfruttarli entrambi. Confrontando tutte le competizioni, Lozano ha giocato solo 30′ in più di Politano.

Un staffetta precisissima con una partita ciascuno quasi ogni settimana, con qualche filotto di tre o quattro gare nel momento di forma buono per uno o per l’altro. Di solito, la scelta di Spalletti dipende anche dall’avversario visto che Lozano e Politano hanno caratteristiche molto diverse.