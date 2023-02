Napoli, occhio al cartellino: il Sassuolo è in pericolo

Luciano Spalletti non sembra condizionato dalle possibili squalifiche: ecco chi tra i calciatori del Napoli rischia di saltare il Sassuolo

Luciano Spalletti è stato abbastanza chiaro alla vigilia della partita. Ancora una volta, in conferenza stampa, il tecnico toscano ha rimarcato l’esigenza di rimanere concentrati su ogni singolo impegno della stagione. La sfida con il Sassuolo di venerdì prossimo rimane sullo sfondo, figuriamoci quella contro l’Eintracht Francoforte di martedì 21 febbraio.

L’allenatore di Certaldo, poi, vuole levarsi uno dei pochi sassolini dalla scarpa accumulati fino a questo momento. La Cremonese ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia e pertanto la gara di oggi al Maradona sarà una sorta di rivincita per gli azzurri che questa volta non hanno nessuna intenzione di ricorrere al turnover per affrontare la formazione di Davide Ballardini. Resiste però la spada di Damocle della diffida sul Napoli.

Napoli, in diffida rimane Kim Min-jae: il difensore coreano in caso di ammonizione salterà il Sassuolo

Con il passare delle giornate, il Napoli è chiamato a fare i conti con sempre crescenti difficoltà e insidie. Una di queste è rappresentata dalla situazione relativa ai cartellini gialli, che rischiano di complicare in alcune circostanze i piani di Luciano Spalletti. Il tecnico non sembra comunque voler lasciarsi condizionare dall’incubo squalifica.

L’unico calciatore della rosa azzurra ad essere ancora alle prese con la diffida rimane Kim Min-jae. Il sudcoreano già da qualche giornata vive in questa condizione ma non è sembrato risentirne nella maniera più assoluta. Il centrale ha rimediato il quarto cartellino giallo della stagione contro la Salernitana e non ha pagato dazio né contro la Roma né con lo Spezia. A rischio c’è adesso l’anticipo di venerdì sera contro il Sassuolo di Dionisi al Mapei Stadium. Il giocatore dovrà misurarsi nella pulizia dei suoi interventi per essere regolarmente al suo posto pure nella trasferta emiliana.

