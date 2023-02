❤️ “Ha dimostrato che…”: Cuore d’oro Kim, sorpresa dall’UNICEF

Il cuore d’oro di Kim Min Jae per la donazione ai bambini dopo il terremoto in Turchia e Siria: e l’UNICEF lo elogia

La stagione di Kim Min-Jae fino a questo momento è stata straordinaria. Era arrivato come un punto interrogativo, doveva sostituire una colonna degli ultimi anni del Napoli come Kalidou Koulibaly e lo sta facendo benissimo. Luciano Spalletti apprezza le sue qualità, il sudcoreano guida la difesa con tranquillità contro ogni avversario. La sua dedizione al lavoro e al sacrificio è una prerogativa di questo forte difensore, protagonista anche al Mondiale di Qatar 2022. Un grande risultato raggiunto con la Corea del Sud, eliminata agli ottavi di finale solo da un grande Brasile.

Oltre alle grandi qualità calcistiche, Kim si è messo in mostra anche per altro. Il difensore del Napoli ha effettuato una donazione da 75 mila euro all’UNICEF in favore dei bambini colpiti dal terremoto dei giorni scorsi tra la Siria e la Turchia. Una terra, la Turchia, a cui Kim è anche molto legato visto il suo passato al Fenerbahce. Un cuore d’oro che è stato elogiato anche dalla stessa UNICEF.

L’elogio dell’UNICEF a Kim Min-Jae

Lee Ki-Cheol, segretario generale del comitato UNICEF in Corea del Sud, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kim Min-Jae: “Già al Mondiale ha dimostrato che ha un grande spirito combattivo come tutti i coreani. La pratica della condivisione verso i bambini del mondo, oltre i confini nazionali, hanno fatto una grande impressione. Gli sono grato per il sostegno e la sincera solidarietà verso i bambini turchi”. Parole a cui si sono aggiunte anche quelle dell’entourage, Orange Ball: “E’ un piccolo aiuto, questo Kim lo sa, ma spera che possa essere un sostegno verso chi soffre. Auguriamo alla Turchia di ritrovare la serenità”.

Insomma, un gesto oggettivamente bellissimo quello del difensore del Napoli, molto attento a ciò che accade nel mondo. Il bilancio delle vittime in seguito al terremoto in Turchia dovrebbe essere di circa 29 mila persone. E oltre 100 costruttori sono accusati dopo il crollo di numerosi palazzi. Un dramma senza precedenti.