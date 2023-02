Napoli, l’ultima speranza è il Sassuolo: la promessa in diretta, tifosi infuriati

Dopo la sfida di stasera contro la Cremonese, il Napoli dovrà affrontare il Sassuolo. E’ arrivata una domanda molto particolare in diretta.

Il Napoli prosegue il suo campionato da primo in classifica. Una squadra che ad oggi sembra non avere rivali, soprattutto in un contesto come quello della Serie A dove tanti big stanno riscontrando diverse difficoltà. Stare dietro la squadra di Spalletti non è assolutamente facile, ed anche per questo molti sperano in un passo falso degli azzurri per vedere riaperto un campionato che ad oggi racconta di una sola squadra in cima, con un distacco notevole rispetto alle inseguitrici. Difficile riuscire a prevedere dove il Napoli possa inciampare, soprattutto dopo le prestazioni messe in campo fino a questo momento.

Certo, con l’arrivo della Champions League potrebbe esserci un carico di lavoro sotto il punto di vista fisico e psicologico che potrebbe portare la squadra di Spalletti a vacillare, anche se nella prima parte di stagione questo aspetto non ha condizionato in alcun modo il cammino degli azzurri. Ed ora la partita contro l’Eintracht rappresenterà un passaggio chiave per la stagione dei partenopei, con il presidente De Laurentiis che si aspetta grandi cose anche a livello europeo.

Napoli, la promessa in diretta: occhio al Sassuolo

Stasera si scenderà in campo con la Cremonese, squadre che ha già battuto il Napoli in Coppa Italia. Che i grigiorossi abbiano la ricetta per battere i primi della classe? Difficile a dirsi, ma di sicuro stasera Spalletti avrà la possibilità di dimostrare che quando accaduto qualche settimane fa rappresenti soltanto un incidente di percorso. Poi il Sassuolo, che oggi ha pareggiato in casa dell’Udinese ma che ha asfaltato il Milan.

Ed allora dagli studi di ‘Sky Sport’ è partita una domanda rivolta all’allenatore dei neroverdi, riguardo proprio la partita contro il Napoli. Dionisi sarà chiamato a guidare i suoi in un impegno molto complesso, ma la domanda è arrivata dall’ex Juve Giancarlo Marocchi, che ha rivolto all’allenatore del Sassuolo una domanda molto chiara.

“Prometti di battere il Napoli”, è stato chiesto a Dionisi in diretta. Il tutto ha provocato ovviamente la furia dei tifosi sui social che si sono scagliati contro l’opinionista dell’emittente satellitare. Insomma, per molti il Sassuolo rappresenta un muro contro il quale proprio gli azzurri potrebbero andare a sbattere. Alcuni, poi, ci sperano addirittura.