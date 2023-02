Napoli, frecciata dalla prossima avversaria: l’annuncio arriva in diretta

Il calciatore lancia la sfida e mette il Napoli nel mirino. Gli azzurri sono avvisati per il proseguo della stagione.

Il Napoli stasera è impegnato nel match contro la Cremonese. Una partita non certo facile, visto che i grigiorossi poche settimane fa hanno ribaltato i pronostici ed eliminato proprio il Napoli agli ottavi di Coppa Italia. Spalletti ne è consapevole e predica calma e concentrazione. Vietato prendere sotto gambe il match anche se si tratta di un testa cosa tra la prima in classifica e l’ultima della graduatoria.

Gli azzurri sperano di vincere e mettere altri punti in cascina anche in vista del ritorno della Champions League che, inevitabilmente potrebbe portare a usare energie fisiche e mentali. Anche perché l’avversario, l’Eintracht Francoforte, è tutt’altro che una meteora destinata a fare da sparring partner. I tedeschi sono i detentori dell’Europa League, hanno in Kolo Muani il loro punto fermo in attacco ed anche in patria stanno disputando una stagione positiva a sole due lunghezze dalla zona Champions League.

Tra il Napoli e il primo dei due match contro l’Eintracht Francoforte c’è però, come detto, la Cremonese e poi il Sassuolo. I neroverdi quest’anno hanno già portato a casa alcuni scalpi prestigiosi. Chiedere al Milan che recentemente è uscito con le ossa rotte dal match contro il Sassuolo. Neroverdi che non hanno alcuna intenzione di fare sconti al Napoli, come ha chiaramente dichiarato il calciatore degli emiliani Matheus Henrique.

Napoli, il Sassuolo non farà sconti: “Dopo Milan e Atalanta ci proveremo anche con gli azzurri.”

Intervistato nella flash dell’intervallo del match tra il Sassuolo e Udinese, conclusosi poi col punteggio di 2-2, Henrique, che ha realizzato il primo gol neroverde, è stato chiaro: “Dopo Milan e Atalanta proveremo a fare risultato anche contro il Napoli. Dobbiamo provarci, il primo pensiero va sempre alla squadra e ai risultati che possiamo ottenere. Se poi segno io è un di più”

Il Sassuolo attualmente occupa il 15° posto in classifica. I neroverdi però sono in un positivo momento di forma. Nelle ultime 4 partite sono infatti arrivati i pareggi contro Udinese e Monza, ma anche le importantissime vittorie interne contro l’Atalanta e il clamoroso 2-5 a San Siro contro il Milan.