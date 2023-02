Napoli, l’assurdo comunicato prima della partita: brutte notizie per i tifosi

Il Napoli è pronto per sfidare questa sera la Cremonese, ma bisogna registrare un comunicato che ha spiazzato i tifosi.

Il Napoli, dopo la vittoria di domenica scorsa al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, questa sera giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini. La gara di Fuorigrotta, almeno sulla carta, sembra essere a senso unico, ma i grigiorossi hanno già fatto un bruttissimo scherzo ai partenopei.

La Cremonese, infatti, ha eliminato il Napoli lo scorso gennaio dall’ottavo di finale di Coppa Italia. Lo stesso Luciano Spalletti, nella classica conferenza stampa di presentazione, si è soffermato sulle difficoltà della gara: “Sappiamo della loro forza. Alla squadra di Ballardini non sfugge mai la partita, è davvero difficile dargli il colpo del ko. Sanno difendersi e ripartire sia con il possesso che con il lancio lungo per Ciofani”.

Il tecnico toscano ha poi continuato: “Tutte le attenzioni sono riversate nella gara contro la Cremonese. E’ un match fondamentale, da vincere”. Luciano Spalletti, di fatto, con queste parole ha ribadito la priorità di vincere questa sera, considerando anche nel prossimo turno c’è in calendario una gara molto difficile.

Sassuolo-Napoli, il comunicato del club emiliano contro i tifosi azzurri: “E assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite”

Il Napoli, dopo la sfida di questa sera contro la Cremonese, giocherà venerdì prossimo al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Proprio sulla gara contro i neroverdi bisogna registrare un annuncio che sta facendo molto discutere.

Il club emiliano, infatti, ha diramato questo comunicato: “Si ribadisce che in Tribuna Sud potranno acquistare i tagliandi esclusivamente i possesori della Sassuolo Card e per questioni di ordine pubblico e sicurezza, sarà assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe e bandiere della squadra ospite: si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai sostenitori del Sassuolo”.

La nota della società neroverde continua: “Si ricorda che per la gara tra il Sassuolo ed il Napoli, come previsto dal decreto del Ministero degli Interni, è disposta la chiusura del settore ospiti (Tribuna Nord) il divieto di vendita dei biglietti in tutti i settori per le persone resistenti a Napoli e provincia”.