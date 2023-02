Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’ufficialità dopo i disagi

Il Napoli di Luciano Spalletti giocheranno questa sera contro la Cremonese, ma i tifosi azzurri possono già esultare per una notizia.

Dopo la vittoria di domenica scorsa al Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli si appresta a giocare con un’altra squadra impegnata nella lotta salvezza. Questa sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Cremonese di Davide Ballardini.

La situazione in classifica dei grigiorossi è molto preoccupante, vista la sconfitta di sabato scorso patita tra le mura amiche contro il Lecce dell’ex azzurro Marco Baroni. La Cremonese, infatti, è all’ultimo posto in classifica ad undici punti dallo Spezia quartultimo, il quale ha pareggiato ieri contro l’Empoli di Paolo Zanetti.

Il Napoli di Spalletti, nonostante la grandissima differenza in classifica, non sottovaluterà la gara contro il Cremonese, considerando anche l’eliminazione subita proprio dal team lombardo nell’ottavo di finale di Coppa Italia. Dell’importanza della gara contro la squadra di Davide Ballardini ne sono consapevoli anche i tifosi, visto che lo Stadio Diego Armando Maradona sarà pienissimo questa sera.

Napoli, che gioia per i tifosi: la gara di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte sarà visibile anche su Canale 5

Proprio per i sostenitori azzurri sono arrivate delle ottime notizie. Come riportato dal portale ‘calcioefinanza.it’, infatti, la gara di Champions League del prossimo febbraio contro l’Eintracht di Francoforte sarà visibile anche in chiaro. L’andata dell’ottavo di finale contro il club tedesco, oltre che su Sky, potrà essere guardata anche su Canale 5.

Questa è sicuramente è una grandissima notizia per i tifosi del Napoli. Nei giorni scorsi, di fatto, ha subito molti disagi per acquisire i biglietti per assistere la partita in Germania. Sul sito TicketOne, infatti, ci sono state lunghissime ore di attesa che hanno lasciato mani vuote tantissimo sostenitori partenopei, tra cui anche tanti abbonati.

Tuttavia, in attesa della gara di Champions League contro l’Eintracht, i tifosi del Napoli sperano che questa sera la loro squadra del cuore riesca ad ottenere i tre punti. Un successo contro la Cremonese, di fatto, sarebbe un ulteriore mattoncino per il successo finale degli azzurri.