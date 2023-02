🔥 Napoli, servono 40 milioni: ADL piazza il super colpo, tifosi increduli

Il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe prendere una decisione inaspettata e porterebbe a un investimento di 40 milioni di euro.

Victor Osimhen come Gonzalo Higuain, uno dei più grandi goleador degli ultimi anni. Il centravanti nigeriano, con la rete messa a segno contro la Cremonese allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’, ha raggiunto quota 6 gol consecutivi in Serie A con il Napoli. Un record che era appartenuto all’asso argentino. Ma non solo: il calciatore azzurro ha raggiunto le 17 reti in stagione in campionato, confermandosi al momento in testa alla classifica dei capocannonieri.

Numeri da capogiro. Come si farà a resistere? È quello che si chiedono i grandi club di Premier League, che studiano la proposta più convincente per vincere la concorrenza e al contempo convincere Aurelio De Laurentiis a cedere Osimhen. Non è inverosimile che il calciatore possa lasciare l’Italia al termine della stagione e provare un’avventura nel campionato più attraente del Vecchio Continente.

Per la squadra azzurra sarebbe una gravosa perdita, ma c’è grande fiducia nel lavoro che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli in concordanza con il presidente Aurelio De Laurentiis sapranno svolgere per far rimpiangere il nigeriano il meno possibile.

Napoli, Hojlund se va via Osimhen: l’idea di De Laurentiis

Secondo quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, la soluzione alla cessione di Victor Osimhen potrebbe essere più vicina, anche geograficamente, del previsto. Le sue prestazioni con l’Atalanta sono sotto gli occhi di tutti e notevoli. Si tratta di quelle che sta offrendo da diverse settimane a questa parte Rasmus Hojlund. Il centravanti danese ha tutte le caratteristiche che affascinando il Napoli, la prima di tutte: la giovane età.

Si tratta di un attaccante appena 20enne che l’Atalanta ha acquistato per 17 milioni di euro dallo Sturm Granz e il valore è già lievitato raggiungendo i 40 milioni di euro. Hojlund gode già di tanti estimatori, ma il Napoli potrebbe offrire anche al calciatore la soluzione tattica migliore. Tuttavia, non sarà facile convincere la Dea, che vorrebbe godersi ancora un po’ il suo riuscito investimento. Fino a giugno c’è ancora tempo e nel frattempo il Napoli continua a suscitare fascino anche fra i giocatori.