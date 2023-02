Osimhen inarrestabile: gol in 6 partite di fila, ecco chi è stato l’ultimo a farlo

Il Napoli gongola dopo l’ennesima vittoria in campionato, che consente di fare un altro passo verso lo scudetto. Osimhen vola.

La diciannovesima perla della stagione. L’ennesimo passo concreto verso lo scudetto. Risveglio dolce oggi in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta ai danni della Cremonese, sempre più ultima in classifica. Un successo che ha consentito sia di vendicare la prematura eliminazione dalla Coppa Italia (patita proprio per mano dei grigiorossi lo scorso 17 gennaio) che consolidare il primo posto in Serie A portandosi momentaneamente a +16 dall’Inter impegnata oggi contro la Sampdoria.

Gli azzurri, in uno stadio “Maradona” gremito di tifosi e vestito a festa, hanno offerto una prestazione scintillante tenendo in mano il pallino del gioco. La resistenza degli ospiti è durata 21 minuti. Il tempo necessario a Khvicha Kvaratskhelia per prendere la mira e bucare Marco Carnesecchi con un destro angolato, imparabile per il portiere di proprietà dell’Atalanta. A firmare il bis ci ha poi pensato Victor Osimhen, salito così a 17 reti in 18 partite complessive in campionato.

Il tris, infine, è stato calato da Eljif Elmas su assist di Giovanni Di Lorenzo. Un 3-0 netto, che permette ai partenopei di continuare a guardare al futuro con serenità e avvicinarsi al terzo titolo della propria storia. Il tricolore, scaramanzia a parte, appare davvero alla portata anche alla luce dell’ottimo ruolino di marcia della squadra guidata da Luciano Spalletti e dal contributo fornito da tutti i calciatori e, soprattutto, dalla punta nigeriana.

Osimhen, come lui soltanto Higuain

L’ex Lille, capocannoniere del torneo (dietro di lui Lautaro Martinez e Ademola Lookman a quota 12), è cresciuto in maniera esponenziale rispetto al passato. Appena giunto in città nel settembre 2020, era un attaccante che amava essere lanciato in profondità e che partecipava poco alla costruzione della manovra. Adesso, grazie alle cure del mister originario di Certaldo, è diventato un centravanti moderno a tutto tondo nonché un leader dello spogliatoio.

Nelle ultime otto gare Osimhen ha segnato 6 volte: l’ultimo a riuscirci, tra gli azzurri, era stato Gonzalo Higuain nel febbraio 2016. Dati importanti che potrebbero ulteriormente migliorare, visto che il 17 febbraio il Napoli affronterà in trasferta il Sassuolo. Il Napoli, intanto, sogna in grande. Il tutto, considerando poi che dal 21 febbraio ripartirà pure la Champions League. Il presidente Aurelio De Laurentiis e Spalletti vogliono tutto: l’Eintracht Francoforte è avvertito.