Napoli-Juve, sarà scontro: se parte Osimhen è già pronto l’assalto

Il Napoli riflette sul futuro di Osimhen, cercato da mezza Premier. Il Ds Giuntoli, intanto, ha individuato il possibile sostituto.

Il Napoli ha iniziato a sondare il mercato, in vista dell’estate. A gennaio il club ha consolidato l’attuale rosa, prendendo elementi utili per allungare le rotazioni quali Pierluigi Gollini e Bartosz Bereszyńsk. Da giugno in poi, invece, il direttore generale Cristiano Giuntoli conta di regalare a Luciano Elementi giovani di qualità capaci di garantire nuova linfa al gruppo azzurro. Tanti i nomi finiti nel suo taccuino.

A centrocampo, ad esempio, piace molto Lazar Samardzic autore ieri del suo secondo assist in 21 apparizioni in Serie A. L’ex Lipsia, molto apprezzato dal mister originario di Certaldo, viene considerato un ottimo sostituto di Piotr Zielinski attualmente impegnato in una complicata trattativa riguardante il rinnovo del contratto. Le parti, al momento, sono distanti con il manager che nel frattempo ha provveduto ad individuare un piano B da attuare in caso di addio da parte del polacco.

In avanti, invece, molto dipenderà da Victor Osimhen. Il nigeriano, sempre più nella storia partenopea, è il capocannoniere della Serie A ed è seguito da mezza Premier League. A farsi avanti, nelle scorse settimane, è stato soprattutto il Manchester United che ha avviato i contatti con il suo entourage al fine di verificare la disponibilità del nigeriano a trasferirsi in Premier League. In caso di partenza, il Napoli si fionderebbe su Rasmus Højlund.

Napoli, in caso di addio di Osimhen ecco Højlund

Il norvegese è una delle principali rivelazioni della Serie A. Prelevato 6 mesi fa dallo Sturm Graz per una cifra vicina ai 17 milioni, il classe 2003 ha rapidamente scalato le gerarchie di Gian Piero Gasperini guadagnandosi i gradi di titolare e scavalcando mostri sacri del calibro di Duvan Zapata e Luis Muriel. Un impatto ottimo, come confermato dai numeri: per lui 5 gol e 2 assist in 18 presenze in campionato.

Numeri importanti che lo hanno fatto finire nel mirino di vari top club tra cui, come riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, proprio il Napoli. Prenderlo non si preannuncia facile vista la folta concorrenza (ci sono pure Juventus e Inter) ma un tentativo, se Osimhen dovesse davvero partire, verrà di certo fatto. Il Napoli è alla finestra, mentre la Dea gongola. Per portarlo via da Bergamo serviranno oltre 40 milioni.