Napoli, Elon Musk compra il club: cambia il mercato

Il noto imprenditore della Silicon Valley Elon Musk è pronto a fare follie: cifra astronomica, potrebbe cambiare anche il mercato del Napoli.

Elon Musk sarebbe pronto ad irrompere nel mondo del calcio. Il proprietario, tra le altre di Tesla, Starlink e Twitter, avrebbe intenzione di fare il grande passo nel mondo del pallone. Una mossa, quella di uno degli uomini più ricchi del mondo, che inevitabilmente potrebbe sconvolgere il mondo del pallone.

Elon Musk sta esaminando attentamente la situazione del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il miliardario è uno dei pochi in grado di acquistare il club e sta valutando se sia un’opportunità da cogliere. Venerdì è l’ultimo giorno per presentare offerte ufficiali. Musk non è il solo, ci sono diversi pretendenti, tra cui investitori dell’Arabia Saudita diversi da quelli che possiedono il Newcastle, un gruppo del Qatar e Sir Jim Ratcliffe.

I proprietari attuali, i Glazer hanno da diverso tempo stabilito il prezzo del club. La famiglia statunitense sta da diverso tempo cercando di cedere il club. Il presso fissato è di quelli stratosferici: cercano circa 6 miliardi di sterline, di cui 4,5 miliardi per il club e 2 miliardi per la riqualificazione o la costruzione di un nuovo Old Trafford.

Manchester United ad Elon Musk: Osimhen del Napoli a rischio offerta?

L’irruzione di uno degli uomini più ricco del mondo, conosciuto per il fatto di non badare a spese quando tratta delle sue aziende, potrebbe sconvolgere il mercato. In una Premier League sempre più fuori budget per il resto d’Europa, vedasi anche quanto sta succedendo con il Chelsea di Todd Boehly, l’arrivo di Musk potrebbe significare un vero e proprio uragano sul calciomercato.

I Red Devils sono anni che non riescono a lottare per il titolo. In questo periodo, nonostante qualche trofeo in bacheca, sono arrivate poche soddisfazioni rispetto al gloriosi anni ’90 e 2000. L’arrivo di Musk potrebbe essere propedeutico ad una campagna acquisti faraonica. Tra gli obiettivi potrebbe anche esserci Victor Osimhen del Napoli. De Laurentiis, come sappiano, ha fatto capire che per meno di 130 milioni non ci sarà trattativa. Una cifra che però, per Musk potrebbe non essere un problema.