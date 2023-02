“Il merito è suo”: Napoli, il grande elogio arriva da un’istituzione interista

L’uomo che fatto la storia dell’Inter ha parole al miele per il collega azzurro. Complimenti a profusione per quanto fatto a Napoli.

Il Napoli sta disputando una stagione di altissimo livello. Gli azzurri con il successo di ieri contro la Cremonese allungano la striscia di vittorie e tengono a bada le inseguitrici. Tra poco tornerà in campo la Champions League dove gli uomini di Spaletti se la vedranno con l’Eintracht Francoforte, in un match che, almeno sulla carta, è alla portata del Napoli.

Grandi meriti per questa stagione vanno al tecnico Spalletti e al ds Giuntoli, quest’ultimo capace di un mercato che all’inizio non aveva incontrato i favori di tutti i tifosi. Scelte coraggiose che alla prova del campo, gli stanno dando ragione. Meriti naturalmente anche al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il quale dopo molti anni ad alti livelli, con gli azzurri ormai presenza fissa nella parte alta della classifica e nelle coppe europee, potrebbe piazzare la zampata decisiva e, dopo aver riportato a Napoli Coppe Italia e Supercoppe, potrebbe riportare, dopo 30 anni, il tanto atteso Scudetto.

Un lavoro di anni che non è passato certo inosservato a commentatori e addetti ai lavori. Ed anche ad ex presidenti, come Massimo Moratti. L’ex patron dell’Inter, che con il club nerazzurro ha fatto la storia vincendo il Triplete nel 2010, elogia il collega azzurro. In un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, Massimo Moratti ha usato parole al miele per Aurelio De Laurentiis.

Napoli, Moratti elogia De Laurentiis: “Merito suo, ha preso calciatori bravissimi”

“Il presidente De Laurentiis è stato un leader visionario per il Napoli.” ha dichiarato Massimo Moratti. “Ha avuto il coraggio di apportare significative modifiche alla squadra rispetto alla scorsa stagione. Ha preso la decisione di sostituire alcuni calciatori che sembravano insostituibili e ha acquistato nuovi talenti che si sono dimostrati di grande valore.”

Moratti poi parla anche di Spalletti: “Anche l’allenatore ha giocato un ruolo fondamentale nella riuscita di questo Napoli. Ha affrontato la sfida di lavorare con una squadra rinnovata. Poteva essere anche un impatto negativo a causa della presenza di giocatori sconosciuti. Tuttavia Spalletti è riuscito a far funzionare la squadra in modo eccezionale.A nche il direttore sportivo Giuntoli ha dimostrato di avere un occhio per il talento, effettuando acquisti azzeccati.”