Napoli, Osimhen tra sogno e addio: spunta il grande desiderio di Victor

Victor Osimhen continua a fare gol. Il Napoli se lo gode, ed in tanto spunta un desiderio dell’attaccante nigeriano: cosa farà in estate?

Il Napoli si gode Victor Osimhen, giocatore che sempre più sta dimostrando di essere trascinatore e protagonista di una squadra che oggi vanta ben 16 punti di vantaggio rispetto alla seconda della classe. Un risultato costruito con il lavoro di chi, come Luciano Spalletti, ha saputo amalgamare un gruppo di ragazzi ricco di talento. Giovani alla prima esperienza in Serie A ma cosi affamati da riuscire ad imporsi fin da subito, come nel caso di Kvicha Kvaratskhelia in gol anche ieri contro la Cremonese.

Poi c’è lui, Victor, che a Napoli c’è già da qualche anno e che i tifosi aspettavano con ansia. Si, perché il suo arrivo dal Lille è stato accolto con grande entusiasmo. La cifra spesa da Aurelio De Laurentiis ha chiarito fin da subito che si trattava di un giocatore importante, e che a Napoli avrebbe potuto dire la sua in maniera importante. L’impatto, nel caso del nigeriano, non è stato particolarmente devastate, ma il tempo ha dato ragione a lui ed alla dirigenza partenopea.

Napoli, il sogno di Victor: in estate arriveranno offerte…

E cosi oggi Osimhen è capocannoniere della Serie A, va in gol da ben sei partite consecutive e riesce a castigare gli avversari con una facilità disarmante. Un giocatore che ha grandi doti e che dà la sensazione di poter crescere ancora tantissimo. Eppure, il Napoli dovrà decidere cosa fare con lui una volta terminata la stagione. Si, perché gli occhi su Osimhen sono diventati tanti, e la prossima estate ci sarà un assalto da parte di alcuni club importanti. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, in estate arriveranno offerte da 100 milioni di euro sulla scrivania di De Laurentiis. Da capire, poi, come il presidente reagirà a queste.

Allo stesso modo – scrive ancora la rosea – c’è un desiderio di Osimhen: quello di vincere qualcosa di importante con la maglia del Napoli, un sogno nato nel cuore del giocatore nigeriano proprio al momento della firma con il Napoli. Si guarda al futuro con grande fiducia con i tifosi partenopei che si affidano al talento ed alla determinazione di un giocatore affamato come Victor.