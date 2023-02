“La più forte che ho allenato è…”: Napoli, Spalletti sorprende tutti

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti sorprende tutti sulla squadra più forte che ha diretto nella sua carriera

Il Napoli ieri ha battuto anche la Cremonese per 3-0, grazie ai gol di Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas. Un tris d’assi che sta attraversando un periodo di forma straordinario. Il nigeriano è il capocannoniere della squadra, mentre Kvara è l’unico esordiente nei top 5 campionati europei ad aver segnato almeno 9 gol con 9 assist. Luciano Spalletti può contare su tantissime soluzioni, non solo in fase offensiva, ma anche negli altri ruoli. Questo e non solo ha portato il Napoli a conquistare 59 punti in classifica.

Solo l’Inter nel 2006/07 e la Juventus nel 2018/19 hanno fatto meglio con 60 punti. E Spalletti ha parlato, dopo precisa domanda, della squadra più forte che abbia mai allenato in carriera. Negli occhi di tutti ci sono le gesta con la Roma, atto I e II, ma anche con Zenit e Inter. Non c’è mai stata una squadra con un rendimento così alto come il Napoli, ma è chiaro che Spalletti abbia preferito fare un quadro più generale della sua carriera.

Napoli, le parole di Spalletti sulle sue squadre

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato durante il ricevimento del Premio Andrea Fortunato: “Per me è sempre stato emozionante fare l’allenatore, sentire l’odore dell’erba del campo ed essere partecipe di quei momenti. La mia carriera è stata super esaltante fin da quando sono partito con i ragazzi. Sono una persona fortunatissima, ho allenato grandissimi calciatori e grandissime squadre. Non ho rimorsi, ho sempre dato tutto me stesso”. Poi prosegue: “Tutto può succedere, ma vivrò bene, perché la mia vita l’ho dedicata al calcio e così farò. Facendo così accetti facilmente il futuro”. Insomma, Spalletti non fa nomi, né di squadre né di giocatori che le hanno composte.

A dirla tutta, guardando i numeri, si può evincere che questo Napoli stia raccogliendo molto di più delle precedenti squadre allenate da Spalletti. Ha vinto dei titoli importanti a Roma e a San Pietroburgo, mentre l’Inter viveva una situazione abbastanza particolare ed è arrivato quarto. Gli manca lo scudetto, quello che può conquistare all’ombra del Vesuvio.