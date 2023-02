“Pratica un altro sport”: Napoli, dai giornali sentenza netta dopo la Cremonese

Risveglio dolce in casa Napoli dopo la vittoria ottenuta ai danni della Cremonese. Incensata la prova di uno dei principali protagonisti.

Altri tre punti, utili per consolidare il primato in vetta e fare un altro passo concreto verso lo scudetto. Per il Napoli, ed il suo popolo, quella di ieri è stata un’altra giornata di festa. La squadra allenata da Luciano Spalletti, in un colpo solo, ha vendicato l’eliminazione patita lo scorso 17 gennaio agli ottavi di finale di Champions League e conquistato la vittoria numero 18 da quando è scattato il campionato.

Un 3-0 netto, senza storia, rifilato alla Cremonese sempre più fanalino di coda della Serie A. A fare la differenza, nell’occasione, sono stati in primis Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen mentre la terza rete porta la firma di Eljif Elmas. Gli azzurri si sono quindi portati temporaneamente a +16 dall’Inter seconda (impegnata stasera contro la Sampdoria penultima). Un gap importante, che consentire di guardare con ottimismo a futuro e che testimonia la bontà delle scelte fatte dal club in sede di mercato.

Fare a meno di Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz e sostituirli con elementi giovani affamati di successi si è rivelata vincente. Tutti i nuovi acquisti (ad eccezione di Tanguy Ndombele) hanno offerto un contributo concreto alla causa, soprattutto il georgiano diventato, nel giro di poche settimane, uno dei principali trascinatori della squadra ed un idolo in città.

Napoli, incensata la prova di Kvaratskhelia

L’ex Dinamo Batumi, preso per 10 milioni e conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori più attenti, ha raccolto nel migliore dei modi il testimone lasciato da Insigne. Per lui, in totale, 11 reti e 14 assist in 23 apparizioni complessive. Un bottino eccellente che lo ha fatto finire nel mirino dei principali top club d’Europa. La sua permanenza in azzurro, in ogni caso, si preannuncia lunga visto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di rinnovare il suo contratto mettendo sul piatto un adeguamento dell’ingaggio.

I contatti tra le parti si intensificheranno a stretto giro di posta. Intanto il Napoli si gode le sue prestazioni. Ieri è andato in scena il suo ennesimo show personale. ‘TMW’, ad esempio, ha giudicato così la prestazione contro la Cremonese: “Fenomeno. Il giudizio potrebbe anche terminare qui, senza ulteriori giri di parole. Non ha il 10 sulle spalle, è un calciatore che sembra essere lontano 20 anni dal prototipo del giocatore moderno. Ma è solo apparenza: pratica un altro sport”.