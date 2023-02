Napoli, brutto infortunio: stop per il beniamino dei tifosi

Arriva un bruttissima notizia per il calciatore. L’infortunio è di quelli gravi, i tifosi sono estremamente preoccupati.

Con la vittoria di ieri sulla Cremonese il Napoli viaggia spedito in testa alla classifica. Gli azzurri tengono a distanza le inseguitrici e si proiettano sul match contro il Sassuolo e sulla successiva gara di Champions. Una squadra costruita con sapienza da Giuntoli e De Laurentiis e messa in campo con altrettanta abilità da Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano sta sempre più entrando nel cuore dei tifosi. Dopo una prima stagione con il ritorno in Champions League adesso il Napoli viaggia spedito in testa alla classifica. In molti ritengono la scelta di De Laurentiis di prendere Spalletti al posto di Gennaro Gattuso una mossa azzeccatissima, nonostante l’ex tecnico avesse comunque portato a Napoli una Coppa Italia. Trofeo a cui forse in questi giorni Gattuso sta ripensando con un po’ di nostalgia, visto che purtroppo per lui la sua successiva avventura a Valencia si è conclusa nel peggiore dei modi.

Gattuso infatti era arrivato nella Liga con grandi ambizioni, nel tentativo di rilanciare una nobile decaduta come il Valencia. La stagione con i pipistrelli si è però rivelata un vero e proprio disastro, nonostante una campagna acquisti che aveva portato al Mestalla anche un altro ex Napoli Edinson Cavani. Per Gattuso è arrivato l’esonero, mentre per Cavani le cose non si sono certo messe meglio.

Valencia, tegola per l’ex Napoli Cavani: un mese di stop

Il Valencia sta attraversando un periodo difficile, con una crisi di risultati e addirittura probabilità di un nuovo cambio di allenatore dopo l’addio con Gattuso. A peggiorare la situazione, il club ha appena perso il suo capocannoniere Edinson Cavani per circa un mese a causa di un infortunio muscolare riportato durante il primo tempo del match contro l’Athletic Bilbao.

Cavani, autore di sette reti in stagione fino a questo momento, mancherà alle prossime partite contro Getafe, Real Sociedad e Barcellona, ed ance la sua presenza contro l’Osasuna è ancora in dubbio. Una brutta tegola per una squadra che, bloccata in piena zona retrocessione, avrebbe bisogno dei gol del Matador.