😱 Napoli, ora sono guai: l’ufficialità fa tremare tutti all’improvviso

Pessima notizia per il Napoli. In vista del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte giunge la notizia meno gradita possibile.

Il Napoli scenderà in campo anzitempo in Serie A questo fine settimana. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, sfiderà il Sassuolo a Reggio Emilia venerdì sera, nell’anticipo del 23esimo turno di campionato, poiché la formazione partenopea è attesa dalla sfida di Champions League in Germania. Da questa settimana, infatti, torna l’appuntamento con le competizioni continentali e il Napoli incontrerà l’Eintracht Francoforte agli ottavi di finale di Champions.

È ragionevole pensare che mister Luciano Spalletti possa optare per qualche cambio di formazione per dare riposo ai più impiegati, che saranno sicuramente chiamati a dare il massimo il prossimo martedì per provare ad andare il più lontano possibile in Europa. Tuttavia, è facile credere che non si eccederà col turnover, anche perché non c’è bisogno. Lo stato di forma sembra essere eccezionale e nessun calciatore vuole rinunciare a scendere in campo.

In alcuni casi potrebbero esserci forze maggiori ad impedirlo ed è quanto si evince dal report dell’allenamento odierno, condiviso dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale.

Napoli, allarme Raspadori: risentimento muscolare, la situazione

Secondo quanto riportato, la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Luciano Spalletti per preparare la sfida del Mapei Stadium. Il gruppo ha svolto fase di attivazione e lavoro finalizzato al possesso palla, poi partitina a campo ridotto ed esercitazione tattica. Non vi ha però preso parte Giacomo Raspadori. Il calciatore, infatti, ha lasciato l’allenamento anzitempo a causa di un risentimento muscolare. La sua condizione sarà valutata nei prossimi giorni, dopo essersi sottoposto ad esami strumentali. Da quanto emerge però sarà difficile vederlo in campo contro il Sassuolo, sua ex squadra.

Non una buona notizia per Luciano Spalletti. Sembra infatti che l’attaccante potesse essere inserito fra i cambi di formazione dell’11 titolare proprio contro i neroverdi, che tra l’altro ben conosce. L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha appena speso belle parole nei confronti del giocatore del Napoli, in occasione di un’intervista concessa a ‘DAZN’: “Giacomo l’avrei visto ancora bene a Sassuolo. Se devo dire la verità sono però  convinto che crescerà in quest’esperienza e ha già dimostrato di sapersi fare trovare pronto”.