“Sta rosicando”: Napoli capolista, ma la sentenza è davvero durissima

Il Napoli si avvicina sempre di più al traguardo atteso da un trentennio, ovvero la vittoria del campionato di Serie A. Da qui la risposta a una polemica sorta.

Il pareggio dell’Inter nel posticipo del lunedì contro la Sampdoria ha avvantaggiato di altri due punti il Napoli in classifica. Ad oggi la squadra di Luciano Spalletti si trova a +15 dalla seconda in classifica. L’aspetto da sottolineare è anche la serenità e la sinergia fra compagni che regna nello spogliatoio azzurro. Una sfumatura fondamentale che non si sta notando con soddisfazione nelle altre avversarie. Spesso capitano battibecchi come quello fra Lukaku e Barella, ieri in campo.

Mister Luciano Spalletti sta comunque cercando di controllare l’entusiasmo, perché la stagione è ancora lunga e non bisogna lasciarsi andare a cali di tensione, che portano a sottovalutare le squadre rivali e quindi c’è il rischio distrazione a cui badare.

Lo stesso accade in città. L’ambiente comincia a prendere consapevolezza di quanto potrebbe accadere a fine stagione, ma è consapevole che i risvolti nel calcio spesso sono inattesi e bisogna tenere le antenne dritte.

Napoli, Marolda risponde a Marocchi : “Sta rosicando”

A ‘Il Bello Del Calcio’, trasmissione sportiva tematica sul Napoli in onda su ‘Televomero’, è intervenuto in diretta il giornalista Ciccio Marolda, il quale ha commentato la vittoria azzurra contro la Cremonese, in casa. La sua riflessione è stata anche una provocazione a Giancarlo Marocchi. L’attuale opinionista di ‘SKY’ aveva chiesto al tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, prossimo avversario del Napoli, di promettere che avrebbe fermato gli azzurri. Una dichiarazione che non ha tardato a suscitare polemiche.

Ciccio Marolda ha in qualche modo risposto alla stessa, affermando: “Non si tratta di voler tirare i piedi. Marocchi interpreta la parte di quelli che rosicano. Il Napoli, questa è la verità, attualmente è una squadra troppo forte e le altre non riescono a tenerne il passo. Penso che se non si sanno fare le battute, è meglio evitarle. Quando vinceva la Juventus, non ricordo che siano state fatte”.