😍 Napoli capolista, ancora un regalo dolcissimo: gesto improvviso

La gioia è ancora alle stelle dopo il passo falso dell’Inter. Napoli, occhio all’ennesimo regalo: tanto dolce quanto improvviso, il gesto è bellissimo.

Il passo falso dell’Inter a Marassi è stato un vero e proprio regalo al dominio già straripante del Napoli. Ringraziano gli azzurri e i suoi tifosi, che adesso guardano con ulteriore ottimismo ad una seconda parte di stagione che può diventare storica. Luciano Spalletti invita tutti alla calma e alla concentrazione, ma quindici punti sono un margine tale che riuscirebbe a smuovere anche il più ermetico degli scaramantici.

Ora nel mirino della formazione azzurra c’è la complicata trasferta di Reggio Emilia. Lo scorso anno, il Napoli ha perso punti sanguinosi in casa del Sassuolo e la formazione di Dionisi vuole vendicare la goleada subita all’andata. E dopo aver battuto Milan e Atalanta, cercherà il colpo grosso anche con gli uomini di Luciano Spalletti. Uomini di Luciano Spalletti che, intanto, restano spiazzati dal bellissimo gesto che è arrivato dall’ex vice-capitano: Kalidou Koulibaly è tornato a far felice gli azzurri e i suoi tifosi.

Napoli, il bellissimo ed improvviso gesto di Koulibaly: che regalo ai suoi vecchi compagni

Non sta attraversando un grande periodo di forma con il Chelsea, dove è finito addirittura fuori dalle rotazioni del tecnico Potter. Eppure, Koulibaly non perde occasione per ripercorrere i passi e le strade che lo hanno reso prima felice e poi grande. L’ex vice-capitano del Napoli ha omaggiato i suoi ex compagni di squadra con alcune maglie del Chelsea autografate: a riportarlo è ‘CalcioNapoli24’, che sottolinea come il gesto sia stato accolto positivamente dai suoi vecchi ‘fratelli’ in azzurro.

Un bel regalo, a comunicare forse la dolcezza e il trasporto con cui lo stesso Koulibaly sta vivendo la trionfale cavalcata del Napoli. Un gesto come a voler dire: “Ci sono anche io, vi seguo e sono con voi sempre”. Dopotutto il senegalese resta nel cuore dei tifosi partenopei per le sue doti umane, ancor prima di quelle tecniche. E iniziative come queste spiegano ampiamente il perché.