😳 “Possono anche litigare…”: Napoli, la confessione spiazza tutti

Al Napoli si respira aria di scudetto, e non solo nella squadra. Un tifoso illustre è intervenuto a parlare della stagione degli azzurri.

L’entusiasmo attorno al Napoli è altissimo, e l’ultima giornata non ha fatto altro che rinsaldare le ambizioni di scudetto del club partenopeo. La netta vittoria per 3-0 sulla Cremonese e il successivo pareggio dell’Inter con la Sampdoria hanno permesso ai ragazzi di Spalletti di allungare ulteriormente in classifica. Attualmente, il vantaggio sulla più vicina delle inseguitrici è addirittura di 15 punti.

Una corsa imperiosa e che finora non mostra segni di debolezza, quella della formazione campana, capace anche di smentire i luoghi comuni sulla “crisi” delle squadre di Spalletti. Oggi più che mai il Napoli è una squadra che sbalordisce ed esalta tifosi e appassionati, con lo scudetto che da sogno sembra avvicinarsi sempre più alla realtà. Non è un caso allora che sempre più gente ne parli, anche al di fuori del mondo del calcio.

Ad esempio in quello del cinema, che il presidente De Laurentiis conosce bene. Il noto regista Premio Oscar Paolo Sorrentino, per esempio, ha pubblicato oggi sui social una “cover” in stile Napoli del brano “La notte vola”. Un piccolo e simpatico episodio che testimonia come l’amore e la fiducia nel Napoli oggi siano più forti che mai. Ma anche un altro importante personaggio del cinema italiano ha parlato dei ragazzi di Spalletti.

“Siamo un grande squadra”: Siani stregato dal Napoli

L’attore napoletano Alessandro Siani, impegnato in questi giorni con la promozione del suo nuovo film ‘Tramite Amicizia’, ha avuto modo di parlare della squadra azzurra. Intervenuto in diretta al programma ‘Radio Goal’ su Radio Kiss Kiss Napoli, Siani ha detto che “L’amicizia è il simbolo del Napoli”. Tifoso doc, il comico classe 47 anni ha esaltato il senso di unione della squadra.

“Sono tutti forti, anche il capitano Di Lorenzo. Siamo davvero una grande squadra” ha commentato. I suoi preferiti, però, non possono che essere Kvaratskhelia e Osimhen, i due alfieri del Napoli di Spalletti. “Loro due possono anche litigare, l’importante è che buttano il pallone dentro” ha scherzato Siani. Si può quindi dire che, alla fine “Tramite Amicizia” si può anche vincere lo scudetto.