😱 “Ha rifiutato!”: Spalletti, tifosi increduli dopo la rivelazione in queste ore

In casa Napoli si guarda allo Scudetto. Uno dei condottieri è proprio Luciano Spalletti, ed una rivelazione in queste ore ha spiazzato i tifosi.

Luciano Spalletti è uno dei grandi artefici di questa stagione del Napoli che sta trascinando una città intera verso un sogno. Lo scudetto rappresenta un obiettivo ormai chiaro per gli azzurri, e tutti guardano al futuro con grande fiducia. Ieri il pareggio dell’Inter contro la Sampdoria ha fatto si che il vantaggio dei partenopei sulla seconda in classifica si consolidasse a +15, una vera e propria voragine. Il Napoli gioca bene, vince le partite e lo fa anche quando va in sofferenza, come accaduto diverse volte nel corso della stagione.

Una squadra anche cinica, che non si è mai tirata indietro e che ha mostrato grandi qualità anche nelle individualità. Un plauso alla società per i colpi fatti in estate, ma anche a Spalletti per il modo con il quale ha plasmato un gruppo straordinario portandolo in poco tempo a trovare una quadra ben chiara. L’allenatore è, come detto, un protagonista indiscusso di questa stagione. Eppure, prima di approdare a Napoli si è trovato di fronte ad una scelta che avrebbe potuto cambiare in maniera importante la sua carriera.

Napoli, Spalletti ed il rifiuto all’Arabia Saudita

Luciano Spalletti è arrivato all’ombra del Vesuvio dopo l’esperienza avuta con Gennaro Gattuso, con il quale De Laurentiis non è riuscito a trovare un rapporto di fiducia tale da andare avanti dopo appena un anno e mezzo. Poi il tecnico toscano, la voglia di misurarsi con un’avventura importante ed il ritorno in Champions che è stato il primo obiettivo centrato dopo anni che il Napoli era rimasto fuori dalla competizione europea. Oggi la sua squadra viaggia a velocità supersonica. E non fosse mai approdato all’ombra del Vesuvio?

La rivelazione è arrivata proprio in queste ore per bocca di Malu Mpasinkatu ai microfoni di ‘Sportitalia mercato’: “C’erano delle voci che volevano Spalletti in Arabia“, ha spiegato Malu. “Allora io personalmente lo chiamai per chiederglielo e per fargli questa proposta ma lui mi disse di no. Mi confessò che stava aspettando una squadra, senza dirmi quale, per fare la storia”, ancora le parole del dirigente. Tifosi del Napoli spiazzati che ovviamente, ad oggi, accolgono con favore la decisione presa da Spalletti non tempi recenti.