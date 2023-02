“È un fenomeno”: Napoli, l’annuncio sul sostituto di Osimhen spiazza tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a far sognare in campionato ed in Europa. Gli azzurri continuano poi a monitorare il mercato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta letteralmente dominando la Serie A. Il club azzurro vola in Italia e in Europa e ci sono tanti protagonisti che hanno partecipato alla loro crescita. Da un lato Giuntoli e Spalletti che hanno scelto e sfruttato le risorse a disposizione e dall’altro i calciatori, sempre più protagonisti nella nostra Serie A. Tra questi non passa inosservato il campione nigeriano Victor Osimhen.

Il calciatore è l’attuale capocannoniere della Serie A ed è uno dei migliori giocatori del campionato italiano. Osimhen va a segno da ben sei gare consecutive ed oltre a questo i suoi numeri sono a dir poco impressionanti. Il Napoli, i tifosi e la società sono consapevoli che presto ci sarà l’assalto delle big europee per il giocatore e la prossima estate potrebbe portare a clamorosi risvolti. La società non è ferma e valuta anche possibili sostituti.

Nelle ultime settimane diversi calciatori sono stati accostati al club partenopeo e Giuntoli monitora il calcio italiano ed europeo. Osimhen è sul taccuino di tutte le principali big inglesi, eccetto forse il Manchester City che ha Haaland, e potrebbe quindi terminare presto la sua avventura in Italia. Nelle ultime ore è tornata di moda una pista interessante e gli azzurri sondano con attenzione il calciomercato.

Napoli, che elogi per Hojlund

Il giornalista Raffaele Auriemma ha fatto il punto sul mercato del Napoli e nel corso della trasmissione Si Gonfia La rete ha parlato cosi: “Se dovesse andare via Osimhen, il Napoli prenderà Hojlund che è un fenomeno. Lo prenderà perchè il club azzurro se l’è messo in testa”. Poi una frecciata non da poco all’opinionista ed ex Juve Marocchi:

“Le dichiarazioni di Marocchi? Bisognerebbe essere felici del Napoli perchè rappresenta la parte bella della Serie A. Oggi il calcio italiano è ridicolo e vedi tutti i top club che hanno diversi debiti con le banche! Il Napoli invece ha zero debiti con le banche”. Parole e musica con il giornalista estasiato dalla squadra di Spalletti che sembra avere un futuro più che roseo, anche nonostante future cessioni.