😱 Napoli-Osimhen, spunta una clamorosa alternativa: tifosi increduli

Il Napoli continua il proprio percorso in Serie A ma nel frattempo arrivano anche indiscrezioni di mercato: c’è un’alternativa ben precisa.

Il Napoli è pronto per riscendere in campo e affrontare qualsiasi avversario. Ha dimostrato infatti di non temere nessun tipo di squadra, grande e piccola che sia. E con Luciano Spalletti sta lavorando per affrontare il Sassuolo di Alessio Dionisi. Nel frattempo, però, è arrivata anche una notizia che riguarda Victor Osimhen.

Il Napoli quindi lavora sul campo con il proprio tecnico, mentre Cristiano Giuntoli lavora sul mercato. In questo ambito, oltre Kvaratskhelia, il nome che sta sempre più attirando l’attenzione su di sé è quello di Victor Osimhen.

L’attaccante piace parecchio in Premier League e due in particolare sono i club che hanno posto l’attenzione su di lui. In ogni caso è spuntata anche un’alternativa nel mentre. Con un nome che stupisce i tifosi.

Napoli, Osimhen piace a due club di Premier League: in caso di fumata nera, spunta un altro nome

A lanciare l’indiscrezione di mercato è stato in Inghilterra il ‘CaughtOffside’, con la notizia poi anche ripresa dal ‘Manchester Evening News’. Il Napoli trema difronte alla possibilità secondo la quale la Premier League avrebbe messo gli occhi su Victor Osimhen.

Il presunto interessamento spaventa i tifosi che non vorrebbero perdere il nigeriano attualmente capocannoniere in Serie A e vero e proprio trascinatore della squadra di Luciano Spalletti. In ogni caso, però, stando alle ultime ci sarebbe in UK anche la consapevolezza che arrivare a lui è molto complicato.

Motivo questo per cui sia il Manchester United sia il Chelsea avrebbero chi potrebbe essere una valida alternativa di Osimhen in caso di fumata nera definitiva. È, infatti, spuntato il nome di Tammy Abraham. Sui di lui poi i Blues hanno anche il diritto di ricompra a 80 milioni di euro, per averlo ceduto alla Roma per 40 milioni di euro nell’estate del 2021.