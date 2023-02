😱 Napoli, l’annuncio tiene tutti in ansia: che colpo di scena

Il Napoli riceve un annuncio che chiarisce una situazione che ha preoccupato nelle ultime ore: colpo di scena per il giocatore.

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo ma questa non è l’unica notizia che oggi sta riguardando il club di Aurelio De Laurentiis. La novità e le dichiarazioni arrivate.

Nelle ultime ore sono arrivate indiscrezioni dalla Spagna che hanno riguardato proprio Kvicha Kvaratskhelia, uno dei giocatori che sta diventando sempre più imprescindibile in casa Napoli. Il giocatore ha giurato in più occasioni amore al club azzurro.

“In Italia mi vedo solo con la maglia del Napoli. In Serie A non giocherò con nessun altro club a parte il Napoli”, ha così esordito ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’ l’agente del georgiano. Ma l’intervento di Mamuka Jugheli non è finito qui.

Napoli, l’annuncio è un colpo di scena: le parole dell’agente di Kvaratskhelia

Così Mamuka Jugheli, agente di Kvicha Kvaratskhelia ha parlato ai microfoni di ‘CalcioNapoli24’ delle ultime indiscrezioni di mercato che hanno riguardato il giocatore: “Per quanto riguarda le informazioni diffuse dai media spagnoli, che collegano Kvara con un’agenzia di calcio britannica ‘Base’, è una bugia. Non corrisponde alla realtà“. “Kvara – ha aggiunto il procuratore – non ha niente a che fare con questa agenzia. Io rappresento Kvara. Si mette in contatto solo con me e suo padre. Non ci sono terzi che lo rappresentano”.

Ha poi anche detto come stanno le cose per il presunto interessamento del Real Madrid: “C’è molto interesse da parte di altri club, ma Kvara non pensa a nessun altro club. Pensa solo alla vittoria dello scudetto e alle partite del Napoli in Champions League. Ci pensa lui a portare la felicità ai napoletani. Kvara ama Napoli. Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede se stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano, a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria”.