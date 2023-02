🥶 Napoli, questa non ci voleva: la notizia gela il sangue dei tifosi

Il Napoli si gode il primato a più quindici, ma attenzione alla notizia. Questa non ci voleva, gelato il sangue di tutti i tifosi.

Un dominio tanto clamoroso quanto incontrastato. Il Napoli continua a volare sulle ali dell’entusiasmo, in attesa di scendere nuovamente in campo venerdì sera contro il Sassuolo. Il pareggio dell’Inter a Marassi ha spianato ancor di più agli azzurri la strada verso lo Scudetto. Quindici punti di distacco sono un margine davvero importante, soprattutto adesso che arriverà la Champions League e bisognerà dosare le energie sul doppio fronte.

Anche perché, mai come quest’anno, il Napoli può dire la sua anche in Europa. Tutte le big della Champions League si sono accorte dell’exploit azzurro, ammirando come gli uomini di Luciano Spalletti hanno prima dominato nel proprio girone e poi nel proprio campionato. Soprattutto, le big della Champions League si sono accorte anche dell’exploit dei tanti campioncini che affollano la rosa costruita da Cristiano Giuntoli. E quel Khvicha Kvaratskhelia, ora, rischia di diventare oggetto di desiderio tale, da gelare già il sangue dei tifosi napoletani.

Napoli, questa non ci voleva: Kvaratskhelia finisce nelle mire di un top club. I tifosi restano gelati dalla notizia

Come riportato da ‘Cadena Ser’, infatti, il Real Madrid sarebbe piombato con forza sul talento georgiano. L’ex Dinamo Batumi e Rubin Kazan è stato messo nel mirino dei blancos, come principale rinforzo in vista della prossima stagione. Nel mirino dei madrileni ci sarebbe anche Jude Bellingham del Borussia Dortmund, ma Kvaratskhelia affascina e non poco la dirigenza del club di Sua Maestà .

Dopotutto, ‘Cadena Ser’ rivela come lo stesso fantasista del Napoli sia un estimatore (se non tifoso) del Real Madrid. Ad amici e parenti, addirittura avrebbe confessato il suo desiderio di giocare un giorno per i blancos. Un qualcosa di condivisibile, se si considera l’ovvio blasone del club spagnolo, ma che prima dovrà fare i conti (nel caso di offerte) con la volontà e le richieste di Aurelio De Laurentiis. Intanto i tifosi tremano alla notizia…