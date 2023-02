😳 “Mai vista…”: tifosi del Napoli increduli, svelato il motivo

I tifosi del Napoli possono sentirsi soddisfatti per le prestazioni della squadra e arriva anche un messaggio ben chiaro a sottolineare il valore delle stesse.

Il Napoli di Luciano Spalletti approccia ai prossimi impegni, fra i quali quello di campionato contro il Sassuolo e quello di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, con serenità rispetto alle qualità della squadra. Ma anche con entusiasmo per il prosieguo della stagione e i risultati che possono arrivare.

D’altronde la situazione è diametralmente cambiata rispetto alla percezione delle possibilità del Napoli che c’era in estate. Come ammesso dallo stesso Stanislav Lobotka, fra i principali protagonisti in positivo dell’annata attuale, la partenza di figure chiave per lo spogliatoio aveva depistato sulle concrete capacità tecniche dei nuovi arrivati. Fra tutti Kvaratskhelia per sostituire Insigne e Kim Min-Jae per prendere il posto di Koulibaly.

In occasione della gara di Serie A a Reggio Emilia di venerdì sera mister Spalletti può concedersi il lusso di qualche cambio di formazione per avere a disposizione forze fresche al massimo per l’impegno degli ottavi di finale di Champions.

“Mai vista una squadra come il Napoli”, l’elogio del quotidiano

“In Serie A mai vista una squadra come il Napoli”, è il titolo che campeggia quest’oggi nel taglio basso del quotidiano ‘Cronache di Napoli’. In effetti le statistiche dicono che alla ventiduesima giornata di campionato, da quando è iniziata l’era dei tre punti, non c’era mai stato un distacco così netto fra la prima e la seconda in classifica, nella fattispecie Napoli e Inter.

Una notizia che può in parte rincuorare rispetto a quella che vede l’attaccante Giacomo Raspadori improvvisamente fermo ai box. L’ex giocatore del Sassuolo sarebbe stata un’arma prediletta contro i neroverdi, ma un problema muscolare sorto in allenamento ha posto un freno alla sua situazione. Verosimilmente, in attesa di ulteriori esami strumentali, l’attaccante dovrà saltare la prossima sfida in calendario in Italia ma anche l’impegno europeo contro l’Eintracht Francoforte, in Germania.