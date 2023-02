😱 De Laurentiis, cosa fai? I tifosi non possono crederci, è tutto vero!

Il Napoli valuta le prossime operazioni di mercato. Il presidente De Laurentiis, insieme a Giuntoli, ha preso una decisione.

I timori espressi nella scorsa estate da una larga fetta della tifoseria sono durati lo spazio di alcune settimane. Da quando è scattata la stagione, infatti, il Napoli ha dato dimostrazione di avere una rosa di alta qualità più competitiva rispetto al passato. La scelta di far partire 4 senatori e sostituirli con elementi giovani affamati di successo si è rivelata vincente ed adesso il club dovrà cercare di blindare i gioielli più splendenti del gruppo.

È il caso di Kim Min-jae, per il quale ha cominciato a muoversi il Manchester United. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 45 milioni, utilizzabile soltanto per le squadre straniere. I “Red Devils” si sono fatti avanti e già alla fine della stagione proveranno a strapparlo al presidente Aurelio De Laurentiis e portarlo alla corte di Erik Ten Hag. Da definire pure il futuro di Khvicha Kvaratskhelia.

Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate da perfetto sconosciuto agli occhi del grande pubblico, è diventato uno dei principali trascinatori degli azzurri finendo inevitabilmente nel mirino delle principali squadre europee. A confermarlo è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza partenopea a stretto giro di posta si attiverà al fine di allungare il suo contratto mettendo sul piatto, al tempo stesso, anche un adeguamento dello stipendio percepito.

Napoli, le big d’Europa su Kvaratskhelia. La decisione di De Laurentiis

L’ala sinistra, presa dalla Dinamo Batumi per 10 milioni, fin qui ha messo a segno 11 reti e 14 assist in 23 apparizioni complessive. Numeri da top player conclamato, che in Spagna hanno attirato le attenzioni del Real Madrid. In Inghilterra, invece, segnali di apprezzamento sono giunti soprattutto dal Newcastle quarto in classifica. Avances che la capolista intende stroncare subito. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, infatti, è in contatto con l’entourage di Kvaratskhelia e a breve verrà calendarizzato un meeting.

Nell’occasione il manager proporrà al calciatore un prolungamento fino al 2028 ed un nuovo stipendio, ben superiore rispetto ai 1.5 milioni percepiti fino a questo momento. Le parti sono vicine e contano di chiudere l’operazione nel giro di poco tempo. Il georgiano a Napoli è felice e non intende andare dopo appena un anno. Il matrimonio è destinato a durare ancora a lungo.