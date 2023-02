😞 Napoli, una big piomba su Kvaratskhelia: la notizia gela i tifosi

Il Napoli si tiene stretto Kvaratskhelia, che però ha sedotto una delle big d’Europa, che potrebbe fare una follia per accaparrarselo.

Che Kvaratskhelia sia una delle principali stelle del Napoli non è una novità. Il georgiano è arrivato quasi da sconosciuto la scorsa estate, ma il suo impatto sugli azzurri è stato impressionante. Per cui non bisogna essere stupiti del fatto che tante squadre straniere siano interessate a lui e che siano pronta a grandi offerte per strapparlo al Napoli.

I numeri non mentono: 11 gol e 14 assist in 23 partite stagionali. Kvaratskhelia non ha brillato unicamente in Serie A, ma anche sul grande palcoscenico europeo della Champions League, in cui ha realizzato 2 gol e 3 assist in 5 partite. L’ala mancina del Napoli è stato tra i migliori in campo sia nella doppia sfida contro l’Ajax che all’andata contro il Liverpool, dimostrando di essere decisivo anche contro squadre di alto livello.

Difficile dire quanto valga oggi. In estate, il Napoli lo ha pagato 10 milioni di euro, ma ora secondo ‘Transfermarkt’ vale almeno sei volte tanto. Il fatto che il suo contratto col club partenopeo duri fino al 2027 rende molto difficile pensare di poter trattare su cifre relativamente basse con De Laurentiis. Ma, nonostante questo, c’è chi potrebbe fare una follia per il georgiano.

Kvaratskhelia strega l’Europa: il Napoli potrebbe perderlo?

Ne ha parlato oggi a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo il giornalista spagnolo Bruno Alemany di ‘Cadena Ser’: su Kvaratskhelia ci sarebbe l’occhio del Real Madrid. I Blancos in realtà sono interessati ad aggiungere una pedina al proprio centrocampo, e starebbero puntando Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Ma se l’operazione non dovesse concludersi (sull’inglese ci sono vari club di Premier League), Florentino Perez cambierebbe del tutto obiettivo.

Il giornalista iberico non ha detto quali cifre potrebbe offrire il Real Madrid, ma Kvaratskhelia sarebbe uno dei colpi in alternativa a Bellingham. Alemany ha riconosciuto che, nel ruolo di ala sinistra, Ancelotti è già coperto con Vinicius Junior, ma il georgiano potrebbe essere sperimentato in un nuovo ruolo. “Ha impressionato a tal punto che il Real sarebbe sicuro di impiegarlo anche in una posizione diversa lì in attacco” ha detto il giornalista.