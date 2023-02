“Kvara come Salah? No, un altro…”: Napoli, la sentenza fa impazzire i tifosi

Su Kvaratskhelia, dopo il gol realizzato nella vittorai del Napoli contro la Cremonese, bisogna registrare una sentenza molto importante.

Dopo la vittoria del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti, il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona anche la Cremonese di Davide Ballardini. Gli azzurri hanno sì vinto con il risultato netto di 3-0, ma solo nella seconda frazione di gara hanno preso definitivamente il largo.

Nel primo tempo, infatti, i calciatori di Luciano Spalletti hanno commesso più di qualche errore tecnico rispetto al solito. La gara contro la Cremonese di Davide Ballardini, infatti, è stata sbloccata da un numero di Kvaratskhelia.

Il calciatore georgiano, infatti, è stato bravissimo ad entrare nell’area di rigore del team grigiorosso e a battere Carnesecchi con un tiro di destro molto veloce. Tuttavia, oltre al gol realizzato, Kvaratskhelia è stato tra i migliori in campo anche per altri gesti tecnici, confermando questa sua grandissima stagione. Proprio sull’ex Dinamo Batumi, intanto, bisogna registrare un paragone che sta facendo molto rumore.

Napoli, la sentenza di Gaetano D’Agostino: “Kvaratskhelia come Salah? Mi ricorda più Luis Figo”

Gaetano D’Agostino, ai microfoni ufficiali del portale ‘tuttomercatoweb.com’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni su Kvaratskhelia: “Spalletti l’ha paragonato a Salah? A me ricorda Luis Figo, per come riesce a toccare la palla e sia per i tiri che cross che fa”.

L’ex calciatore dell’Udinese ha poi continuato il suo intervento su Kvaratskhelia: “Spalletti è stato fondamentale per la crescita del georgiano? Il tecnico toscano è riuscito sempre a migliorare i suoi calciatori. Li ha sempre esaltati. E’ riuscito a migliorare tanto anche Victor Osimhen, il quale prima non proteggeva la palla come sta facendo adesso. L’allenatore del Napoli è uno che lavora molto sui dettagli. Pareggio dell’Inter contro la Sampdoria? Gli azzurri sono più imprevedibili, perché hanno più soluzioni.I partenopei hanno fatto capire anche con la Cremonese di avere un obiettivo comune su cui puntare”.