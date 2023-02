🎤 Napoli, l’ammissione di De Laurentiis ora è pubblica: è stato svelato tutto!

Una rivelazione arrivata proprio in queste ore che riguarda il presidente Aurelio De Laurentiis. Un giocatore del Napoli ha vuotato il sacco.

La stagione del Napoli sta facendo sognare i tifosi. Il vantaggio maturato sulla seconda in classifica è importante, una vera e propria voragine alle spalle degli azzurri che ad oggi permette di guardare allo Scudetto con grande fiducia. Certo, manca ancora tanto tempo fino al termine di questa stagione e tutto può ancora accadere. Il fatto, però, che i ragazzi di Spalletti abbiano questo vantaggio sulle rivali, rappresenta un elemento importante ed a tratti decisivo anche sotto il punto di vista psicologico. Ogni partita metterà in palio punti importanti, ed anche la prossima sfida contro il Sassuolo sarà determinante per mettere un tassello in più per la corsa allo Scudetto.

Artefice di questo risultato straordinario anche il club con gli investimenti fatti in estate. Al netto delle partenze di giocatori come Insigne, Mertens e Koulibaly, la società ha portato all’ombra del Vesuvio dei giocatori che stanno mostrando qualità straordinarie. Un’amalgama importante costruita anche allo stesso allenatore nel corso degli scorsi mesi. Da Kvara ad Osimhen, passando anche per un parco attaccanti di tutto rispetto nella sua completezza, considerando anche il lavoro svolto da ragazzi come Simeone e Raspadori.

Napoli, la rivelazione di Raspadori su De Laurentiis

Proprio l’ex Sassuolo è stato un investimento importante voluto proprio dal presidente del Napoli. Ci è voluto tempo per convincere il club neroverde a cedere il suo talento. Una trattativa che è andata avanti per settimane, e che a più riprese è sembrata destinata a decadere. Eppure, Cristiano Giuntoli ha tenuto botta anche grazie alla ferma volontà del patron di chiudere questo affare cosi importante.

E proprio Raspadori, nel corso di un’intervista rilasciata in queste ore al ‘Corriere dello Sport’, ha fatto una rivelazione molto particolare sul suo approdo al Napoli e su quanto detto dal presidente: “De Laurentiis? Emozionale. Può sembrare più esuberante come la città, per chi non è nato qui, ma è normale”, ha detto Raspadori. “Mi ha detto subito di aver fatto un investimento importante su un calciatore italiano perché ci crede”, la rivelazione dell’attaccante del Napoli.