😱 “Ci siamo sbagliati”: Napoli-Giuntoli, tifosi increduli per la confessione

Per il Napoli, dopo la vittoria sulla Cremonese, c’è una confessione su Cristiano Giuntoli che ha spiazzato tutti.

Il Napoli ha battuto ieri sera la Cremonese di Davide Ballardini, vendicando così l’eliminazione subita lo scorso 17 gennaio in Coppa Italia. Gli azzurri hanno battuto il team lombardo con il risultato di 3-0, ma la gara di ieri non è stata tutta rosa e fiori.

I partenopei, infatti, ci hanno messo un po’ prima di prendere al 100% il comando della gara. Anche dopo il gol di Kvaratskhelia, di fatto, il Napoli ha commesso più di qualche errore in fase d’impostazione. Tuttavia, gli uomini di Luciano Spalletti sono poi riusciti ad ottenere in scioltezza un successo che rappresenta un piccolo passo in più verso la vittoria finale della nostra Serie A.

Tra i protagonisti della gara contro la Cremonese bisogna inserire sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, infatti, ha sbloccato una partita che si stava pian piano complicando. Quello di ieri per l’attaccante esterno è stato il nono goal in campionato, numero impreziosito dagli 11 assist vincenti forniti ai propri compagni. Proprio sull’ex Dinamo Batumi, intanto, c’è stata una confessione che ha spiazzato tutti.

Napoli, la confessione di Claudio Onori: “Io e Giuntoli ci siamo sbagliati su Kvaratskhelia…”

Claudio Onofri ha parlato di Kvaratskhelia ai microfoni ufficiali di ‘Radio Punto Nuovo’: “Lo conosco da tempo. Guardavo la Dinamo Batumi per un terzino sinistro e dopo venti minuti ammiravo solo Kvara. Uno come Giuntoli non se l’è fatto scappare e gli mandai un messaggio, ribadendogli che aveva fatto un colpo eccezionale. Gli ho riscritto dopo le prime sette giornate di campionato: ‘Cristiano ci siamo sbagliati tutti e due, Kvara non è solo un buon calciatore ma un fuoriclasse’. Khvicha ha avuto sempre delle doti straordinarie, non a caso è arrivato subito ad altissimi livelli”.

L’osservatore ed ex calciatore ha poi concluso il suo intervento: “Solo una persona come Cristiano Giuntoli poteva arrivare prima di tutti su un calciatore simile, riesce ad anticipare la concorrenza e di vedere il calcio in maniera unica. Luciano Spalletti è poi riuscito a cambiare per sempre il Napoli, visto che è riuscito a mostrare tutti i suoi talenti”.