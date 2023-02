❌ Napoli, la mazzata può essere pesantissima: Spalletti non può sorridere

Brutte notizie per Luciano Spalletti. L’infortunio in casa Napoli potrebbe rivelarsi più pesanti del previsto, anche i tifosi sono preoccupati.

Le prossime settimane saranno decisive per il Napoli. La corsa Scudetto è ormai entrata in una fase molto delicata: gli azzurri hanno costruito un vantaggio davvero importante sulle inseguitrici. Ad oggi l’Inter sembra davvero lontanissima, con il Napoli che ha il destino nelle proprie mani. I tifosi cominciano a sognare concretamente, anche perchè con le condizioni attuali servirebbe davvero un’impresa alle spalle degli azzurri. Certo, mancano ancora tante partite e tutto può ancora accadere. Spalletti è consapevole di quest’ultimo aspetto, e proprio per questo vuole tenere tutti sulle spine. Ogni partita rappresenta un elemento fondamentale, tre punti in palio che possono avvicinare sempre di più il Napoli all’obiettivo.

Servirà uno sforzo da parte di tutti. La forza del Napoli è spesso arrivata anche dalla panchina. Tutti gli azzurri si sono messi a disposizione dell’allenatore, anche coloro i quali non hanno trovato particolarmente spazio nel corso della stagione. Giocatore come Giovanni Simeone, per esempio, non si sono mai risparmiati: l’argentino, nella fattispecie, si è fatto trovare sempre pronto, anche in match delicati come la sfida di Champions contro il Liverpool.

Napoli, che guaio per Raspadori: ora Spalletti trema

Altro giocatore che si è ben messo in mostra fino a questo momento è Giacomo Raspadori. Ad oggi l’ex Sassuolo non ha giocato moltissimo, va detto, ma ha dimostrato tutto il suo valore ancora quando Osimhen è stato vittima di infortunio o in qualunque altra occasione Spalletti ha deciso di puntare su di lui. Proprio l’attaccante della nazionale italiana, però, si è fatto male in queste ore. Non arrivato, in questo senso, buone notizie per Spalletti.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli potrebbe rinunciare a Raspadori fino alla prossima sosta che comincerà il 19 marzo: un lasso di tempo enorme, soprattutto in un momento cosi delicato della stagione dove è vietato perdere terreno. Spalletti è avvisato, nulla dovrà essere lasciato al caso.